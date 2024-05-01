«دبي البحري» يواصل التجهيز لإنجاح «القفال 33»



دبي (الاتحاد)



تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من 11 إلى 19 مايو الجاري، جهودها لتنظيم وإنجاح التظاهرة البحرية التراثية المرتقبة.

وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ويجمع الحدث نخبة النواخذة والبحارة الذين يتنافسون على الناموس الأغلى على متن السفن الشراعية 60 قدماً من نقطة البداية، في جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

ووضعت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الخطط والبرامج الخاصة بالسباق الذي يحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 33، حيث تركز اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة والشركاء الاستراتيجيين جهودهم لإنجاز المهام المختلفة

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو اللجنة العليا المنظمة، مشرف الحدث: تعمل اللجنة المنظمة للسباق لاستكمال عدد من الجوانب المهمة من بينها تأمين انتقال، ووصول أعضاء اللجان العاملة في الحدث والوحدات المساندة والمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة إلى جزيرة صير بونعير، قبل السباق ومتابعة العمل هناك، ثم العودة مع انطلاقة السباق في الموعد المرتقب، والذي يتحدد حسب حالة البحر، وبعد قرار اللجنة المنظمة التي تراقب التقارير عن كثب وعلى مدار الساعة.

وأكد مشرف الحدث أن مبدأ أمن وسلامة المشاركين يأخذ أولوية قصوى عند اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، لذلك تركز اللجنة مع الشركاء الداعمين على تحقيق ذلك، بالتعاون مع أهل البحر من ملاك ونواخذة وبحارة لإنجاح عرس سباقات الموسم البحري.

وأضاف: «تعمل اللجنة المنظمة أيضاً على التجهيز لموقع خاص بالمناسبة الكبيرة، حيث يتم إنشاء قرية سباق القفال 33 في شاطئ أم سقيم، بالقرب من فندق برج العرب المعلم الحضاري الكبير في دبي، حيث تضم فعاليات متنوعة وأنشطة تراثية ورياضية بحرية، بالتعاون مع الشركاء الداعمين.

وزار وفد اللجنة التنظيمية لسباق القفال، جزيرة صير بونعير، لبحث التجهيزات مع المسؤولين في الجزيرة، ومركز شرطة جزيرة صير بونعير الشامل، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، من أجل التجهيز لوصول قافلة اللجنة المنظمة، واستقبال المشاركين قبل السباق، والاطلاع على المستجدات والتعليمات الخاصة بالتواجد في محمية صير بونعير.



