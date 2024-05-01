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الرياضة

«الأحوال الجوية» تؤجل «دوري اليد»

«الأحوال الجوية» تؤجل «دوري اليد»
1 مايو 2024 16:30

 
رضا سليم (دبي)

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أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلاً على نصف نهائي بطولة الدوري العام للرجال، بسبب الحالة الجوية المتوقعة، حيث تم تأجيل جميع المباريات المفترض إقامتها غداً، لمدة 24 ساعة، على أن تقام السبت المقبل، حيث يلتقي الشارقة متصدر الدور التمهيدي، مع مليحة رابع الترتيب بصالة نادي الشارقة، على أن تقام المباراة في الخامسة مساء السبت بدلاً من السابعة، فيما يلتقي شباب الأهلي وصيف الدور التمهيدي مع العين الثالث في الخامسة من مساء السبت بدلاً من الجمعة، بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، بدلاً من صالة النهدة، وتقام مباراتا الإياب يوم الثلاثاء المقبل.
وتلعب الفرق الأربعة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري، حيث يتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، ويتنافس الخاسران على المركز الثالث.
وتقام مباريات ترتيب المراكز في موعدها يوم السبت، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر بصالة «الإمبراطور»، والوصل مع دبا الحصن بصالة الجزيرة، والفائزان يلعبان على الخامس، والخاسران على السابع.

 

الإمارات
دوري اليد
الشارقة
شباب الأهلي
مليحة
العين
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