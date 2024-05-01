ألكاراز يأمل بتشكيل «ثنائي حلم» مع نادال!



مدريد (أ ف ب)



قال الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالمياً، إنّه سيشكّل «ثنائي حلم» مع مواطنه الأسطورة رافايل نادال في منافسات زوجي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس «في حال سارت الأمور على ما يرام».

وتقام مسابقة التنس بين 27 يوليو و4 أغسطس في أولمبياد باريس، وستجرى على ملاعب رولان جاروس المفضّلة عند نادال البالغ من العمر 38 عاماً، وحيث تُوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة في رقم قياسي.

وأضاف بعد وصوله إلى ربع النهائي دورة مدريد لماسترز الألف، ممدّداً سلسلة انتصاراته المتتالية فيها إلى 14 (معادلاً الرقم القياسي)، أنّه ونادال تحدثا قليلاً حول المشاركة سوياً في باريس.

وتابع ألكاراز الذي سيكمل عامه الـ21 الأحد، والذي يصادف موعد المباراة النهائية لدورة مدريد «إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، كما قلت من قبل، نلعب في منافسات الزوجي معاً في الأولمبياد».

وأردف قائلاً «لكن هناك طريقاً طويلاً لنقطعه حتى يبدأ الأمر».

وأوضح ألكاراز المُتوج في مسيرته ببطولتين كبيرتين أن إيجاد دورة للتحضير للألعاب الأولمبية معاً سيكون أمراً صعباً.

والقاسم المشترك بين اللاعبَين أنهما واجها العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة، ولا سيما نادال في السنوات الأخيرة، فيما عاد ألكاراز إلى الملاعب في دورة مدريد بعد تعافيه من أصابة في ذراعه.

وقال ألكاراز «لقد قلنا كم سيكون من الرائع أن نشارك معاً في دورة قبل الألعاب الأولمبية، لكن ذلك سيكون صعباً».

وأضاف «على الملاعب الترابية، البطولتان المقبلتان ستكونان في روما ورولان جاروس، وهما محطتان في غاية الأهمية بالنسبة لكلينا في بطولات الفردي».

وتابع «ومع الأخذ في عين الاعتبار أننا لسنا في أفضل حالاتنا البدنية، سيكون من الصعب خوضنا معاً دورة والأولمبياد».