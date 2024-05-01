منتخبنا يخوض «آسيوية الجو جيتسو» بطموح الحفاظ على اللقب

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجو جيتسو من أبوظبي يوم الجمعة.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة بطموح الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي، وسط مشاركة قارية واسعة لأكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة، بعد أن اختتم معسكره التدريبي المغلق والمكثّف، حيث ركز الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية لضمان الجاهزية التامة للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان، بما ينسجم مع لوائح ومعايير البطولة حتى يتجاوز جميع اللاعبين إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، قبل دخولهم في المنافسات.

ويخضع لاعبو ولاعبات منتخبنا يوم الخميس لإجراءات الوزن الرسمية استعداداً للمنافسة في البطولة.

ويستهل منتخبنا مشاركته بنزالات فئات 56، و77 كجم رجال، و45 كجم، و48 كجم، و52 كجم للسيدات، ويشارك فيها عمر السويدي، وذياب النعيمي، وفهد الحمادي، وسلطان الحوسني، وبلقيس الهاشمي، وعائشة الشامسي، وحمده الشكيلي، وميثاء شريم، وأسماء الحوسني.

وتقام السبت منافسات أوزان 62 كجم، و69 كجم للرجال، وأوزان 57 كجم، و70 كجم للسيدات، وتشهد مشاركة خالد الشحي، وخالد البلوشي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، والعنود الحوسني، وشمسة العامري، ومهرة محفوظ.

وتنطلق الأحد منافسات أوزان 85 و94 وفوق 94 كجم للرجال وأوزان 63 كجم وفوق 70 كجم للسيدات، بمشاركة فرج العولقي، وسعيد الكبيسي، وعمار الحوسني، وعبدالله الكبيسي، وهزاع فرحان، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، ومهرة محفوظ.

بينما يشهد الاثنين منافسات فئة تحت الـ 16 عاماً لجميع الفئات الوزنية، ويسجل الثلاثاء نزالات فئة تحت 18 عاماً لجميع الفئات الوزنية، وفي اليوم الختامي 8 مايو الجاري تم تخصيص النزالات لفئة تحت 21 عاماً لجميع الأوزان.



وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، بالمعنويات العالية للاعبين واللاعبات،

وقال «ندرك أن التحدي كبير والمنافسة قوية، إلا أن ثقتنا بأبنائنا وبناتنا لا حدود لها، حيث كانوا دائماً على قدر توقعاتنا، وأبهروا العالم بأداء ومستويات متميزة، كما أن مسيرة منتخبنا المشرفة والزاخرة بالإنجازات خير شاهد على العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبطالنا».

وأكد الشامسي اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، حيث لم تدخر اللجنة المنظمة واللجان الفنية والفرعية جهداً لضمان تقديم حدث رياضي يواكب تطلعات الرياضيين وعشاق الرياضة المتوافدين إلى أبوظبي من مختلف أنحاء آسيا.

وقال: «حرصنا على الاهتمام بأدق التفاصيل، فيما يتعلق باستضافة البطولة، وجرى التنسيق مع الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو والجهات المعنية في الدولة على أعلى المستويات، لتقديم فعالية رياضية متكاملة وتجربة لا تنسى للاعبين والجمهور على حد سواء، استناداً إلى مسيرة العاصمة أبوظبي الحافلة باستضافة أقوى وأروع الأحداث الرياضية».

وبدوره، قال رامون ليموس مدرب المنتخب: «بذل اللاعبون واللاعبات طوال الأسابيع الماضية جهوداً كبيرة للتحضير للاستحقاق الآسيوي، وخضعوا إلى برنامج تدريبي صارم، ركّز بشكل رئيسي على تقنيات الجو جيتسو المختلفة، والقدرة على التحمل واستراتيجية النزالات، فضلاً عن مساعي الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والجاهزية المطلوبة للمنافسة».

وأضاف: «نراعي دائماً تنفيذ تقنيات النزال الأكثر تطوراً وربطها بعلوم الرياضة الحديثة، بما يضمن للاعبينا استعداداً نموذجياً وتكيفاً مع مختلف تحديات وظروف النزالات والتحكم فيها، وصولاً إلى الفوز، ويتمتع المنتخب الوطني بسجل حافل بالإنجازات، وخبرة متميزة في مثل هذه البطولات، ونحن على ثقة بأن التزام اللاعبين وانضباطهم الكامل خلال فترة المعسكر سيؤتي ثماره ويمهد لنا الطريق للمنافسة على اللقب».

الاستحقاق الأقوى

قال عمر السويدي لاعب المنتخب في فئة الكبار وزن 56 كجم: «بطولة آسيا للجو جيتسو هي أقوى الاستحقاقات القارية، وتمثل منصة مهمة تتيح لنا فرصة قياس نتائج عملنا الجاد خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «تمثيل المنتخب شرف يسعى إليه الجميع، وأنا وزملائي على استعداد لتقديم أفضل أداء، ونعرف أن المنافسة شرسة، لكننا مستعدون لكافة التحديات ونخوضها بروح الفريق الواحد لتحقيق اللقب، وتأكيد تربعنا على قمة القارة».



هدفنا الصدارة والريادة



قالت حصة الشامسي، لاعبة المنتخب في فئة الكبار وزن 52 كجم: «بالنسبة لي، فإن تمثيل المنتخب الوطني مسألة تتخطى الرياضة، وتعتبر التزاماً وطنياً يستوجب التفاني إلى أبعد الحدود للظهور المشرّف والوصول بعلم الدولة إلى منصة التتويج، لا شك في أن المنافسة في بطولة آسيا للجو جيتسو هدف لكل اللاعبين، لكننا نشارك في البطولة بهدف الصدارة والريادة، ونحن على أهبة الاستعداد ومتعطشون إلى تحقيق الانتصارات».



إعداد مكثف

قال عبد الله الكبيسي لاعب المنتخب في فئة الكبار وزن 94 كجم: «كثفنا استعداداتنا للبطولة القوية، وجاهزون لرد جزء بسيط من الجميل إلى الوطن، وحريصون على أن نبرز للجميع مدى التطور الذي تحققه رياضة الجو جيتسو الإماراتية، وقادرون على الوفاء بالطموحات المعقودة علينا، عبر التحلي بأرفع درجات الالتزام والمسؤولية، وتكمن أبرز نقاط قوة المنتخب في العمل الجماعي والإصرار ووضوح الهدف».