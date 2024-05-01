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طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

طاقم إماراتي يُدير نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
1 مايو 2024 18:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام إماراتياً لإدارة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، التي تجمع العهد اللبناني وسنترال كوست مارينرز الأسترالي، يوم الأحد المقبل على استاد السلطان قابوس في مسقط.
ويضم الطاقم الدولي عمر آل علي «حكم ساحة»، محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، جاسم عبدالله «مساعد ثانٍ»، سلطان محمد صالح «حكم رابع»، عادل النقبي «حكم فيديو»، يحيى الملا «مساعد حكم فيديو»، حسن المهري «حكم مساعد احتياطي».
ويأتي هذا التكليف لقضاة ملاعبنا الدوليين بعد المستويات المتميزة التي قدموها خلال إدارتهم لمباريات البطولة، بدءاً من مرحلة دور المجموعات، إضافة لإدارتهم مباريات في دوري أبطال آسيا، والتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

الإمارات
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس الاتحاد الآسيوي
مسقط
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