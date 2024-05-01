«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»



طشقند (وام)



أحرز منتخب هوكي الجليد للشباب، المركز الرابع في بطولة آسيا تحت 18 سنة بأوزبكستان، والتي أُقيمت من 23 إلى 30 أبريل المنصرم.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن لاعبي المنتخب حققوا العديد من المكاسب الفنية، من خلال الاحتكاك مع المنتخبات القوية على مستوى القارة، وتعزيز الخبرة التنافسية، بما يسهم في تحقيق رؤية الاتحاد، وحصد أفضل النتائج تتويجاً للتطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة.

وقال: «حققنا نتائج جيدة في البطولة بمشاركة منتخبات قوية في مجموعة ضمت الهند وإندونيسيا ومنغوليا وماكاو، والتحدي الأكبر كان في نصف النهائي أمام أوزبكستان التي لم يحالفنا التوفيق فيها، والشيء الجيد أننا أظهرنا شخصية الفريق القوية، بوجود عناصر واعدة نتوقع لها مستقبلاً كبيراً في السنوات المقبلة».

وأشار القبيسي إلى أن تتويج المنتخب بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بصربيا أخيراً في المستوى الثاني «A»، يعكس قيمة التطور للمنتخبات، وقدرتها على المنافسة على مستوى العالم والقارة، وبفضل توجيهات ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الاتحاد، فإن المستوى الفني آخذ في التطور، وصولاً إلى استدامة الإنجازات في مختلف الاستحقاقات الخارجية.