الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»

«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»
1 مايو 2024 19:31

 
طشقند (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات
تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة في إمارة أبوظبي


أحرز منتخب هوكي الجليد للشباب، المركز الرابع في بطولة آسيا تحت 18 سنة بأوزبكستان، والتي أُقيمت من 23 إلى 30 أبريل المنصرم.
وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن لاعبي المنتخب حققوا العديد من المكاسب الفنية، من خلال الاحتكاك مع المنتخبات القوية على مستوى القارة، وتعزيز الخبرة التنافسية، بما يسهم في تحقيق رؤية الاتحاد، وحصد أفضل النتائج تتويجاً للتطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة.
وقال: «حققنا نتائج جيدة في البطولة بمشاركة منتخبات قوية في مجموعة ضمت الهند وإندونيسيا ومنغوليا وماكاو، والتحدي الأكبر كان في نصف النهائي أمام أوزبكستان التي لم يحالفنا التوفيق فيها، والشيء الجيد أننا أظهرنا شخصية الفريق القوية، بوجود عناصر واعدة نتوقع لها مستقبلاً كبيراً في السنوات المقبلة».
وأشار القبيسي إلى أن تتويج المنتخب بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بصربيا أخيراً في المستوى الثاني «A»، يعكس قيمة التطور للمنتخبات، وقدرتها على المنافسة على مستوى العالم والقارة، وبفضل توجيهات ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الاتحاد، فإن المستوى الفني آخذ في التطور، وصولاً إلى استدامة الإنجازات في مختلف الاستحقاقات الخارجية.

الإمارات
هوكي الجليد
أوزبكستان
آخر الأخبار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:38
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 23:17
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.4%
اليوم 22:38
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم عجمان ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:28
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©