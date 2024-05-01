6 حقائق تضع سباق دلما للمحامل الشراعية على القمة

الظفرة (الاتحاد)

ينتظر عشاق السباقات البحرية التراثية للمسافات الطويلة في كل عام، سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهو الحدث الرئيسي، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي انطلق الجمعة الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر أنشطته حتي الأحد المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

ويستقطب السباق، الذي يبحر نحو الحفاظ على ماض الأجداد في حاضر الأحفاد والأجيال القادمة، نخبة النواخذة وأمهر البحارة للمشاركة فيه، وخوض التحدي الكبير الذي يواجه المحامل من جزيرة دلما، حيث الانطلاقة، وحتى شاطئ المغيرة، في رحلة تحيط بها شجاعة وتضحيات الأجداد والآباء في ارتياد البحر.

ويحتفظ السباق بست حقائق تتزين بعدد من الأرقام القياسية، تضعه على قمة السباقات، أول تلك الحقائق مكانته الرفيعة من بين كل السباقات في الدولة والمنطقة، وثانيتها مسافته الأطول البالغة 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً، وثالثتها جائزة السباق التي تصل إلى 30 مليون درهم من أصل 33.274.600 درهم هي مجموع جوائز المهرجان، وهي الأعلى، والحقيقة الرابعة أنه يعد السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، والخامسة أنه السباق الوحيد الذي يمر بثماني جزر مختلفة، والحقيقة السادسة أنه كذلك السباق الأكثر مشاركة، حيث ظل يسجل حضوراً كبيراً للمحامل الشراعية في هذه الفئة، من خلال التنافس بين أكثر من 120 محملاً في كل سباق، على متنها أكثر من ثلاثة آلاف نوخذة وبحار.

ويؤكد تنظيم سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ضمن فعاليات المهرجان، الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لاستدامة الموروث البحري الإماراتي الأصيل، والتشجيع على ممارسته، والحفاظ على الهوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال، ويعزز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية والترويج لها.

وظفر فريق المغيرة بلقب بطولة كرة القدم الشاطئية، بعد تفوقه بفارق الأهداف على فريق العاصفة الذي حل بالمركز الثاني، فيما حل فريق التواجد البلدي في المركز الثالث، وانطلقت منافسات البطولة ثاني أيام المهرجان بمشاركة 8 فرق محلية، إذ شهدت المباريات مستويات فنية جيدة وأداء مميزاً استقطب زوار المهرجان الذين حرصوا على متابعة كافة المباريات ومؤازرة الفرق المفضلة لديهم، وجرت المنافسات في ملعب كرة الطائرة الشاطئية في السوق الشعبي المصاحب للمهرجان.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في السباق، بحضور ممثلين عن هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وممثلي الجهات الراعية والداعمة، وعدد من الرياضيين والفرق المشاركة في البطولة وزوار المهرجان.

وعلى صعيد آخر، تتواصل منافسات بطولات كرة القدم الشاطئية للرجال والناشئين وتنس الريشة للنساء، إلى جانب بطولات الكيرم والدومينو للرجال والنساء، والمسابقات التراثية المصممة للأطفال وزار المهرجان، وأجمل زي تراثي للبنات ومسابقات الطبخ.

يقام ضمن مسابقات المهرجان خلال الأيام القادمة عدد من المسابقات الرياضية، إذ ينطلق اليوم سباق الدراجات الهوائية ضمن 4 فئات، فيما تنطلق السبت بطولة السباحة ضمن 6 فئات، وسباق دلما للكاياك.

ويحرص مهرجان سباق دلما التاريخي على تنظيم المسابقات الرياضية لتوعية المجتمع بأهمية الرياضة، وجعلها ثقافة مجتمعية، واستقطاب المزيد من المشاركين والزوار، للتعرف على عناصر التراث الإماراتي والمسابقات التراثية والحديثة المرتبطة بالبحر.