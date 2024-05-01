توقيع عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج 2028

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للشطرنج عقد استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ 47 التي ستقام في عام 2028، بعد أن فازت أبوظبي بالاستضافة ديسمبر الماضي بالتصويت الإلكتروني بـ 96 صوتاً، مقابل 60 صوتاً لمدينة جنوة الإيطالية، وبموجب العقد تستضيف العاصمة أبوظبي أيضاً أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم الرابع، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج الـ 98.. شهد مراسم التوقيع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف إسماعيل الخوري، نائب رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

ووقع العقد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأركادي دوفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في مقر نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وثمّن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة والرياضيين، وأكد أن أولمبياد الشطرنج المرتقب سيحظى باهتمام كبير من كافة الجهات، وسيستفيد من خبرة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، متوقعاً أن تشهد الأولمبياد منافسات مثيرة بين جميع المشاركين، ومعبراً عن ثقته في تحقيق منتخب الإمارات مراكز متقدمة في الأولمبياد المرتقب.

من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بتوقيع عقد استضافة أولمبياد الشطرنج، البطولة التي تمثّل نقلة نوعية للشطرنج على مستوى المنطقة، ونعد الجميع بتقديم نسخة استثنائية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم».

وأشاد العواني بجهود أندية أبوظبي والعين للشطرنج والاتحاد الآسيوي والمحلي كذلك، في توسيعهم رقعة ممارسي اللعبة، وتنظيمهم للعديد من البطولات على مدار السنة، مبيناً أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، لما تتمتع به من بنية تحتية زاخرة بالعديد من المقومات.

واختتم العواني قائلاً: «من جديد نحن على موعد مع بطولة عالمية كبيرة، تجمع الآلاف من المتنافسين هنا في أبوظبي أرض السلام والتسامح والمحبة والتعايش والأمان».

ومن جانبه قال أركادي دوفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: «فخورون بالعودة مجدداً إلى الإمارات بعد نسخة عام 1986 التي أقيمت في دبي، إن مستوى التطور في هذا البلد مذهل، وكل شيء جديد ومريح للغاية، واثقون من أن أبوظبي ستكون فرصة استثنائية لنا جميعاً في أولمبياد 2028». ويُتوقَّع أن تشهد البطولة، التي تقام على مدى أسبوعين، مشاركة 200 اتحاد في فئة الذكور، و160 اتحاداً في فئة الإناث، و80 اتحاداً في فئة أصحاب الهمم، ويتكوَّن كلُّ فريق في هذه الفئات من 4 لاعبين أساسيين ولاعب احتياطي.