النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

تُوج النصر بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد الفوز على شباب الأهلي 85-76، ليحرز «العميد» باللقب السادس في تاريخه، وجاءت المباراة قوية، وسيطر النصر عليها من البداية، وانتهت أرباعها 23- 20 و27-17 و18-17 و17- 22 لـ «الأزرق».

قام بالتتويج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وسالم المطوع الأمين العام، والدكتور ماجد سلكان، المدير التنفيذي لشباب الأهلي، ومحمد الحمادي، المدير التنفيذي للاتحاد.

نجح النصر في استعادة الثقة سريعاً، خاصة أنه سبق أن التقى شباب الأهلي منذ أيام في نهائي الدوري، ونال «الفرسان» اللقب.