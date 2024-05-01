«العميد» يعبر «الفرسان» إلى نهائي الكأس

معتصم عبدالله (دبي)

حجز النصر مقعده في نهائي «البطولة الأغلى»، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على شباب الأهلي 4-3، «بعد التمديد» لشوطين إضافيين، في مباراة «الديربي القديم»، على استاد «زعبيل» في نصف النهائي.

وانتظر «العميد» حتى الشوط الإضافي الثاني، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ليحسم التأهل 4-3، وسجل أهداف «الأزرق»، عادل تعرابت «ثنائية» في الدقيقتين 12 و117، وسمير مميسيفيتش في الدقيقة 97، وخالد جلال في الدقيقة 112، فيما أحرز أهداف «الفرسان»، يحيى الغساني في الدقيقة 21، ولوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 43، ورينان فيكتور في الدقيقة 119، وشهدت المباراة طرد ميليفويفيتش لاعب شباب الأهلي بالإنذار الثاني في الدقيقة 85.

وضرب النصر المتأهل إلى النهائي الـ 12 في تاريخه، والأول منذ موسم 2020 - 2021، موعداً مع غريمه الوصل في «النهائي المرتقب» على «استاد هزاع بن زايد» بالعين، وهو النهائي الثاني بين قطبي «بر دبي» في «الكأس الأغلى»، بعد الأول موسم 1985 - 1986.

دفع مدرب النصر بالحارس أحمد شمبيه في حراسة المرمى، والرباعي راشد محمد، ليما، سمير ميمسيفتش، يوسف عبد الكريم في الدفاع، وثنائي الارتكاز حسين مهدي، موسى ندياي، ومن أمامهم «الثلاثي» إيفانز أمبوفو، عادل تعرابت، أيوري ميدريوس، وجابياديني في المقدمة.

في المقابل، دفع الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، بالحارس حسن حمزة، والرباعي بدر ناصر، رينان فيكتور، بوجدان، أحمد جميل، وثنائي الارتكاز سعيد عزت الله، لوكا، ويوري سيزار، مؤنس دبور، يحيى الغساني، إيجور جيسوس.

وضع المغربي عادل تعرابت قائد «العميد» فريقه في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول، من تسديدة قوية بيسراه، من خارج المنطقة في الدقيقة 12، ورد الغساني بهدف التعادل لـ «الفرسان» في الدقيقة 21، بعد تلقيه تمريرة بينية من جيسوس ليتوغل داخل المنطقة ويودع الكرة في مرمى شمبيه.

ونجح شباب الأهلي في تسجيل هدف التقدم من هجمة مرتدة، قادها الصربي لوكا ميليفويفيتش الذي استفاد من تمريرة سيزار، ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى شمبيه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب «العميد» بالثلاثي أجودلو ومايد الطنيجي ومحمد برغش بدلاً من راشد محمد، إيفانز أمبوفو، وموسى ندياي، فيما منح مدرب «الفرسان» الفرصة للثنائي كارتابيا وبرونو بدلاً من يوري سيزار، وسعيد عزت الله.

وأثمر الضغط المستمر لهجوم «العميد» الحصول على ضربة حرة على مشارف المنطقة، إثر عرقلة المهاجم جابياديني، تعرض على إثرها الصربي لوكا ميليفويفيتش للطرد بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 85.

وأضاف الحكم البولندي سيمون مارتشينياك 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، شهدت استمرار المحاولات الهجومية لـ «الأزرق» الذي نجح في تعديل النتيجة؛ بفضل هدف المدافع البوسني سمير مميسيفيتش في الدقيقة 97، بعد كرة هيأها أيوري من تمريرة تعرابت، وعالجها مميسيفيتش بنجاح داخل المرمى.

وأستمر التفوق «الأزرق» في الشوطين الإضافيين، مستفيداً من التفوق العددي أمام المنافس الذي لعب بعشرة لاعبين، لينجح المدافع «البديل» خالد جلال في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة في الدقيقة 112.

وعزز عادل تعرابت تقدم «العميد»، بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 117، وقلص «الفرسان» الفارق بهدف ثالث أحرزه المدافع رينان فيكتور في الدقيقة 119، بعدما تابع كرة أبعدها شمبيه.