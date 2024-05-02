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الرياضة

دورتموند «نصف المشوار» إلى نهائي «الأبطال»

دورتموند «نصف المشوار» إلى نهائي «الأبطال»
2 مايو 2024 09:11

 
دورتموند (أ ف ب)

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تغلّب بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين دورتموند في فوزه إلى نيكلاس فولكروج الذي سجّل هدفه الثالث في البطولة هذا الموسم «36».
وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة باريس، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني «تعادلا 2-2 ذهاباً في ملعب أليانتس أرينا».
وهذا الفوز الأوّل لدورتموند على سان جيرمان هذا الموسم، بعد مواجهتين سابقتين في دور المجموعات، خسر الأولى 0-2 خارج أرضه وتعادل في الثانية 1-1.
ويأمل سان جيرمان أن يتأهّل من الإياب، كما فعل مرتين بعد تأخره ذهاباً في آخر أربعة مواسم ضمن الأدوار الإقصائية، الأولى منها أمام دورتموند تحديداً في 2019-2020 «خسر 1-2 ذهاباً وفاز 2-0 إياباً».
اعتمد إدين ترزيتش مدرب دورتموند على جناحيه الإنجليزي جايدون سانشو وكريم أدييمي وعلى خطّهما يوليان براندت لإقلاق دفاع باريس، ومثله فعل الإسباني لويس إنريكي معتمداً على الثلاثي عثمان ديمبلي، برادلي باركولا وكيليان مبابي الذي بدأ في مركز المهاجم الصريح.
تمكّن المهاجم فولكروج من افتتاح التسجيل لدورتموند، حين انسّل بين المدافعين، واستلم تمريرة طويلة من قلب الدفاع شلوتيربك، فانفرد بدورناروما ووضع الكرة في الشباك «36».
وبات فولكروغ ثالث لاعب لدورتموند يُسجّل ثلاثة أهداف، ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة، ضمن دوري الأبطال في موسم واحد، بعد السويسري ستيفان شابويسا «1996-1997»، والتشيكي توماش روزيتسكي «2002-2003 وله أربع تمريرات حاسمة»، وفقاً لـ«أوبتا للإحصاءات».
وقال قائد دورتموند ماتس هوملز لمنصة «دازن» للبث التدفقي «ساعد كلّ منّا الآخر على الفوز في المباراة، احتجنا إلى الحظ في بعض الأحيان، لكن يمكننا أن نكون راضين جداً عن أدائنا، قدّمنا مستوى ناضجاً جداً».
وأضاف «ليس من السهل اللعب على مسرح دوري أبطال أوروبا والمجازفة في بعض الأحيان، لأنه من الممكن أن تحصل أخطاء، يُمكن أن تخسر الكرة، عندما تريد أن تنجح على هذا المستوى، فإن الأمر ينجح فقط حين تجعل الفريق المنافس يبذل جهداً وتحاول أن تسيطر عليه».

دوري أبطال أوروبا
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باريس سان جيرمان
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