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الرياضة

النصر والهلال إلى «الجوهرة المشعة»

النصر والهلال إلى «الجوهرة المشعة»
2 مايو 2024 10:32

 
الرياض (أ ف ب)

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر، إلى نهائي كأس السعودية في كرة القدم، بتسجيله هدفين في مرمى الخليج، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1، على ملعب الأول بارك في الرياض، ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي الهلال.
سجل ثلاثية النصر رونالدو «17 و57»، والسنغالي ساديو ماني «37 من ضربة جزاء»، بينما سجل هدف الخليج الوحيد، فواز «82».
ووصل رونالدو إلى هدفه الرابع في النسخة الحالية لكأس السعودية، وذلك خلال ثلاث مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما وصل إلى الهدف رقم 38 هذا الموسم في المسابقات كافة، في 39 مباراة.
وضرب النصر موعداً مع الهلال، بعد فوز الأخير على الاتحاد 2-1، وتقام المباراة النهائية 31 مايو الجاري على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة».
والتقى الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، في 5 نسخ من قبل، حقق الهلال اللقب في 3 مناسبات، وتُوج النصر في مناسبتين.
ويأمل النصر في مصالحة جماهيره بالتتويج بالكأس للخروج من الموسم بلقب على أقل تقدير، فيما يسعى الهلال لمواصلة إنجازاته والحفاظ على سجله المحلي نظيفاً من دون خسارة.
اللقاء بدأ بضغط مبكر من جانب النصر، لتسجيل الهدف الأول في شباك الخليج، وخطف بطاقة العبور إلى الدور القادم من المسابقة، ونجح رونالدو في افتتاح التسجيل، مستغلاً تمريرة من جانب أيمن يحيى «17»، وتحصل النصر على ضربة جزاء ترجمها بنجاح ماني «37»، حاول لاعبو الخليج تقليص الفارق، قبل نهاية الشوط الأول، لكنهم لم ينجحوا.
دفع مدرب الخليج البرتغالي بدرو إيمانويل بالثنائي عبدالإله هوساوي وفواز الطريس، بدلاً من فابيو مارتينيز، ومنصور حمزي في مطلع الشوط الثاني، ونجح أيمن يحيى من جديد بصناعة الهدف الثاني لرونالدو والثالث للنصر في شباك الخليج «57»، ونجح الخليج في تقليص الفارق في الدقيقة 82 عن طريق فواز الطريس بتسجيله هدف في شباك دافيد أوسبينا حارس النصر.

السعودية
الهلال السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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