«ديربي بر دبي» يعيد «النهائي الجميل» بعد 38 عاماً

مراد المصري (أبوظبي)



ضرب الوصل والنصر موعداً في نهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ما يعيد إلى أذهان الجماهير ذكريات جميلة مرتبطة بالنهائي الوحيد الذي سبق وأن جمع «ديربي بر دبي» في ختام «البطولة الأغلى» قبل 38 عاماً في موسم 1985-1986.

وتميزت تلك المواجهة، بأنها مباراة خاصة للغاية، بداية من أنها تشرفت بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحظي «العميد»، و«الإمبراطور» بهذا الحضور التاريخي.

وتشرف لاعبو النصر عقب اللقاء، بتسلم الكأس والميداليات الذهبية من القائد المؤسس، لتزداد أفراح «العميد» ويعود من استاد مدينة زايد ي أبوظبي إلى دبي في «موكب الفرح» والسعادة بـ «الأزرق» الذي تُوج على القمة، بعد أن حصد 3 بطولات في موسم، بدأها بكأس الموسم الماضي، وبطولة الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء فوز النصر 2-1، وشهد اللقاء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث بدأها «العميد» بتوقيع عيسى يوسف بعد 10 ثوان من «ضربة البداية»، ويعتبر الأسرع في تاريخ المسابقة، أتبعه علي مال الله بالهدف الثاني، بعد 37 دقيقة، بينما أحرز الوصل هدفه الوحيد بواسطة زهير بخيت قبل نهاية الشوط بأربع دقائق.

وتعتبر هذه المرة الـ 12 التي يبلغ فيها «الأزرق» المباراة النهائية للمسابقة، وتُوج باللقب 4 مرات، آخرها عام 2015، فيما يصل «الأصفر» إلى المباراة النهائية للمرة 11، وحقق اللقب مرتين، آخرها عام 2007.

وخسر الفريقان في آخر ظهور لهما في المباراة النهائية، النصر عام 2021 أمام شباب الأهلي، والوصل عام 2018 أمام العين، لتكون المواجهة هذه المرة فرصة أمام أحدهما لتعزيز سجله التاريخي.