الخميس 2 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديربي بر دبي» يعيد «النهائي الجميل» بعد 38 عاماً

«ديربي بر دبي» يعيد «النهائي الجميل» بعد 38 عاماً
2 مايو 2024 11:30

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
4 مباريات في «تمهيدي» كأس الإمارات للطائرة
«العميد» يعبر «الفرسان» إلى نهائي الكأس


ضرب الوصل والنصر موعداً في نهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ما يعيد إلى أذهان الجماهير ذكريات جميلة مرتبطة بالنهائي الوحيد الذي سبق وأن جمع «ديربي بر دبي» في ختام «البطولة الأغلى» قبل 38 عاماً في موسم 1985-1986.
وتميزت تلك المواجهة، بأنها مباراة خاصة للغاية، بداية من أنها تشرفت بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحظي «العميد»، و«الإمبراطور» بهذا الحضور التاريخي.
وتشرف لاعبو النصر عقب اللقاء، بتسلم الكأس والميداليات الذهبية من القائد المؤسس، لتزداد أفراح «العميد» ويعود من استاد مدينة زايد ي أبوظبي إلى دبي في «موكب الفرح» والسعادة بـ «الأزرق» الذي تُوج على القمة، بعد أن حصد 3 بطولات في موسم، بدأها بكأس الموسم الماضي، وبطولة الدوري العام، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
جاء فوز النصر 2-1، وشهد اللقاء الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث بدأها «العميد» بتوقيع عيسى يوسف بعد 10 ثوان من «ضربة البداية»، ويعتبر الأسرع في تاريخ المسابقة، أتبعه علي مال الله بالهدف الثاني، بعد 37 دقيقة، بينما أحرز الوصل هدفه الوحيد بواسطة زهير بخيت قبل نهاية الشوط بأربع دقائق.
وتعتبر هذه المرة الـ 12 التي يبلغ فيها «الأزرق» المباراة النهائية للمسابقة، وتُوج باللقب 4 مرات، آخرها عام 2015، فيما يصل «الأصفر» إلى المباراة النهائية للمرة 11، وحقق اللقب مرتين، آخرها عام 2007.
وخسر الفريقان في آخر ظهور لهما في المباراة النهائية، النصر عام 2021 أمام شباب الأهلي، والوصل عام 2018 أمام العين، لتكون المواجهة هذه المرة فرصة أمام أحدهما لتعزيز سجله التاريخي.

كأس صاحب السمو رئيس الدولة
النصر
الوصل
آخر الأخبار
«مربي نحل» يتحول إلى «بطل بيسبول»!
الرياضة
«مربي نحل» يتحول إلى «بطل بيسبول»!
اليوم 13:00
4 مباريات في «تمهيدي» كأس الإمارات للطائرة
الرياضة
4 مباريات في «تمهيدي» كأس الإمارات للطائرة
اليوم 13:00
انتخاب جيريميا مانيلي رئيساً للوزراء في جزر سليمان
الأخبار العالمية
انتخاب جيريميا مانيلي رئيساً للوزراء في جزر سليمان
اليوم 12:42
مفاجأة.. «حافلة» سان جيرمان تغادر بدون مبابي!
الرياضة
مفاجأة.. «حافلة» سان جيرمان تغادر بدون مبابي!
اليوم 12:36
البحرين تؤكد دعمها الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
الأخبار العالمية
البحرين تؤكد دعمها الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
اليوم 12:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©