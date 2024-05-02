بوسطن يستعرض في «الخامسة»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



بلغ بوسطن سلتيكس الدور الثاني من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما أكرم وفادة ضيفه ميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، بالفوز عليه 118-84 في المواجهة الخامسة من أصل سبع ممكنة ضمن الدور الأول.

وبات سلتيكس الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام، أول المتأهلين عن منطقته الى الدور الثاني، ولحق بثلاثي المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناجتس حامل اللقب ومينيسوتا تمبروولفز.

وثأر سلتيكس من هيت الذي أطاح به الموسم الماضي من الدور النهائي للمنطقة الشرقية، وحرمه من بلوغ نهائي الدوري، علماً أنه تخلف 0-3 في السلسلة قبل أن يحسمها ميامي في المباراة السابعة على أرض منافسه بنتيجة كبيرة 103-84.

وقال مدرب سلتيكس جو مازولا: «لم أكن قلقاً حقاً بشأن ما حدث العام الماضي، لقد أحببت الطريقة التي تعاملنا بها مع السلسلة، دون القلق بشأن الخصم».

وأضاف «أظهرنا نوايا اللعب والاهتمام بالتفاصيل ولياقة بدنية ثابتة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، بغض النظر عمن سنلعب في الدور المقبل، نستيقظ، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى ضد فريق آخر».

وينتظر سلتيكس الفائز من سلسلة كليفلاند كافالييرز الرابع وأورلاندو ماجيك الخامس، ويتفوق الأول 3-2 بعد خمس مباريات.

وفرض سلتيكس الذي غاب عن صفوفه لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينجيس بسبب الإصابة في ربلة الساق، أفضليته على مجريات المباراة بكاملها، وضرب بقوة في الربع الأول بحسمه بفارق 18 نقطة (41-23) وسعها الى 22 في نهاية الشوط الأول (68-46)، بعدما كسب الثاني 27-23.

وتابع أصحاب الأرض تفوقهم في الثالث، وحسموه بفارق 10 نقاط (30-20)، قبل أن يكسب الأخير الذي خاضه بالبدلاء، بفارق سلة واحدة (20-18).

وبرز كل من جايلن براون وديريك وايت بتسجيلهما 25 نقطة، وأضاف البديل سام هاوزر 17 نقطة، وجايسون تايتوم 16 نقطة مع 12 متابعة.

في المقابل، كان بام أديبايو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت الذي غاب عنه نجمه جيمي باتلر والأميركي-المكسيكي خايمي فاسكيس جونيور بسبب الإصابة، برصيد 23 نقطة، وأضاف تايلر هيرو 15 نقطة.

وحسم ميامي هيت بطاقته إلى الـ«بلاي أوف»، من خلال ملحق المنطقة الشرقية الذي وضعه في المركز الثامن الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية،

وفي المنطقة الغربية، بات دالاس مافريكس على بُعد فوز واحد من تخطي الدور الأول، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على مضيفه لوس أنجلوس كليبرز بفارق 30 نقطة (123-93) في المواجهة الخامسة بينهما.

وهو الفوز الثالث لمافريكس على كليبرز فتقدم 3-2، وأصبح بإمكانه حسم السلسلة الجمعة على أرضه في المواجهة السادسة، فيما بات لوس أنجلوس الذي مني بأكبر هزيمة في تاريخه في «البلاي أوف»، مطالباً بالفوز وفرض مباراة سابعة الأحد على أرضه.

وقال مدرب كليبرز تايرون لو «علينا أن نطوي الصفحة، لم نلعب أفضل مبارياتنا، وواجهنا مشاكل جماعية، وعلينا أن نكون أفضل في المباراة السادسة، وسنكون كذلك».

على ملعب «كريبتو كوم» التي خلت مدرجاته من الجماهير خلال الربع الأخير، لم يجد كليبرز الحل أبداً في الدفاع ضد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش وزملائه.

وفرض دونتشيتش كعادته نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 35 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وسبع متابعات، وأضاف البديل ماكسي كليبر 15 نقطة، وكايري إيرفينج 14 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وقال دونتشيتش «في الأدوار الإقصائية، لا يهم إذا فزت بفارق نقطة واحدة أو بفارق 50 نقطة، لكنه يبقى فوزاً جيداً»، مضيفاً «لكن المهمة لم تنته بعد، لدينا مباراة أخرى نحتاج للفوز بها، سنستعد للمباراة القادمة».

وشهدت بداية المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وانتهى الربع الأول بفارق نقطة واحدة لمصلحة الضيوف (25-24)، قبل أن يفرضوا أفضليتهم في الثاني 31-22 وينهوا الشوط الأول بفارق 10 نقاط (46-36).

ووسع الضيوف الفارق في الربع الثالث إلى 20 نقطة (79-59)، بعدما حسموه بفارق 10 نقاط (33-23)، وهو الفارق ذاته الذي أنهوا به الربع الأخير (34-24).

وعاب لاعبي كلبيرز الذي غاب عن صفوفه نجمه كواهي لينارد للمباراة الثانية توالياً بسبب التهاب في الركبة، غياب الدقة في التسديد (9 من 35 محاولة، بمعدل عند 25.7% من الرميات البعيدة)، وكان أفضل مسجل في صفوفهم بول جورج (15 نقطة مع11 متابعة)، والبوسني إيفيتشا زوباتش (15 نقطة)، والبديل نورمان باول (14)، فيما اكتفى النجم جيمس هاردن بسبع نقاط فقط مع سبع تمريرات حاسمة.

وأكد المدرب لو «لم نلعب أفضل مبارياتنا، نتفهم ذلك بشكل جماعي. سنكون أفضل في المباراة السادسة، وبشكل عام، لم نكن جيدين، وكان لدينا يوم سيئ».

وعندما سُئل عن سبب الأداء الضعيف لهاردن، أجاب لو: «كونه إنساناً، فمن المسموح له أن يقدم مباراة سيئة».