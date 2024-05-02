«طريفة» تبحث عن «الإهداء الثاني» لجودلفين



محمد حسن (دبي)



تتطلع المهرة «طريفة» إلى منح جودلفين، لقب سباق كنتاكي أوكس للفئة الأولى، للمرة الثانية على التوالي، خلال السباق الذي ينطلق الجمعة بمضمار شيرشل داونز بولاية كنتاكي في أميركا.

وتطلع ابنة الفحل «برنارديني» لمضاهاة إنجاز المهرة «بريتي مسشيفوس» المتوجة بلقب النسخة الماضية، وهناك أوجه تشابه كبيرة بين المهرتين، حيث شاركتا بسباقي راشيل ألكساندرا ستيكس للفئة الثانية، وفير جراوندز أوكس للفئة الثانية، استعداداً للسباق.

واحتلت نجمة جودلفين «طريفة»، بإشراف براد كوكس، المركز الأول في ترتيب الخيول المتأهلة إلى المشاركة في كنتاكي أوكس، برصيد 149 نقطة، وأنهت «طريفة» تصدرها بفارق 25 نقطة عن صاحبة المركز الثاني «ويرز ماي رينج»، الفائزة بسباق غزال ستيكس للفئة الثالثة للمالك فال برينكرهوف والمدرب مايكل ماكميلان.

وتواجه «طريفة» منافسة مجموعة قوية على اللقب، تبرز منها «جست أف واي» بإشراف وليام مات وقيادة جونيور ألفرادو، و«ليزليس روز»، بإشراف تود بلتشر، وقيادة إيراد أورتيز.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين أميركا: حظيت «طريفة» بشتاء وربيع رائع في فير جراوندز، واستمتعت بفترة راحة رائعة بين فير جراوندز أوكس وكنتاكي أوكس، وازدهرت في الفترة الفاصلة بين السباقات، وتشير تمارينها إلى أنها تتهيأ لسباق كبير، وكان براد مسروراً بتحضيراتها.

وأضاف: هي مرشحة جديرة بالاعتبار، وإذا ما استقرت، وحصلت على مسار جيد، فإنها قد تمنحنا فوزاً متتالياً في الأوكس، بعد «بريتي مسشيفوس» العام الماضي.