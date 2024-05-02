4 مباريات في «تمهيدي» كأس الإمارات للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق السبت مباريات الدور التمهيدي لكأس الإمارات للكرة الطائرة، آخر مسابقات «فئة الرجال» موسم 2023- 2024، حيث يلتقي الجزيرة والوصل على صالة نادي الوصل، والنصر وشباب الأهلي على صالة الأول بالممزر، وبني ياس وحتا في ملعب النصر، وشباب الأهلي وعجمان على صالة مليحة.

وتوزعت ألقاب المنافسات الثلاث لفئة الرجال للموسم الحالي لمسابقات الطائرة، ما بين شباب الأهلي المتوج بلقبي «كأس نائب رئيس الدولة»، والسوبر، فيما ظفر الجزيرة بلقب «درع الدوري».

وراعت قرعة كأس الإمارات للكرة الطائرة، وضع الجزيرة بطل الدوري لموسم 2023- 2024، على رأس المجموعة الأولى، وبني ياس حامل لقب النسخة الأخيرة للكأس في المجموعة الثانية، مقابل إجراء قرعة لتوزيع بقية الأندية.

وتقام الكأس في الدورين التمهيدي وقبل النهائي بنظام خروج المغلوب، والمباريات على ملاعب محايدة، حيث من المنتظر إقامة نصف النهائي 10 مايو الجاري، وصولاً إلى النهائي المرتقب 12 مايو في ختام موسم 2023- 2024.