دبا الحصن ودبا «موقعة الوصافة» في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



تتصدر مواجهة دبا الحصن «الثالث» برصيد 54 نقطة، من 26 مباراة، وضيفه دبا «الوصيف» بـ 55 نقطة، من 27 مباراة، والمقررة في الساعة السادسة مساء الجمعة، واجهة «الجولة 30» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تنتظر احتفال العروبة «المتصدر»، بإعلان الصعود الرسمي إلى دوري المحترفين في مباراته السبت أمام ضيفه جلف أف سي.

وتنطلق «الجولة 30» اليوم بمباريات دبا الحصن ودبا، الجزيرة الحمراء والذيد، العربي ويونايتد، الحمرية وسيتي، وتستكمل السبت بمباريات جلف أف سي والعروبة، مصفوت والفجيرة، الظفرة والتعاون.

وتنطوي المواجهة المرتقبة بين الحصن وضيفه «النواخذة»، على أهمية قصوى للفريقين المتنافسين بقوة على بطاقة الصعود الثانية، وهما أقوى المرشحين، ويشعل فارق النقطة التي تفصل دبا عن منافسه دبا الحصن أجواء مواجهة الليلة، بعدما صعد «النواخذة» إلى الوصافة في الجولة الماضية، والتي غاب عنها دبا الحصن، بالفوز على العربي 2-1.

وتبدو الحظوظ متساوية بين دبا الحصن ومنافسه، عطفاً على رصيد خبرات مدربي الفريقين، طارق السيد «دبا الحصن»، و«النواخذة» الذي يقوده عيد باروت، ويتفوق دبا على الحصن في الرصيد الإجمالي للأهداف برصيد 46 نقطة، مقابل 44 نقطة لدبا الحصن، واستقبلت شباك الأخير 20 هدفاً، مقابل 15 هدفاً في مرمى «النواخذة».

ويعول الفريقان على المساندة الجماهيرية المنتظرة من أنصارهما، بعد التعادل السلبي في مباراة الدوري، وشهدت تدريبات دبا الحصن الأخيرة حضوراً إدارياً كبيراً لمساندة اللاعبين، تقدمه عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والذي التقى لاعبي الفريق الأول، وحثهم على تحمل المسؤولية، وبذل قصارى جهدهم بتحقيق نتيجة مشرفة.

وافتتح هلال على هامش زيارته لنادي دبا الحصن لوحة شرف «جيل الصعود» لدوري الأضواء لموسم 2004 - 2005، برئاسة المرحوم محمد أحمد بن يعروف، وتضمنت اللوحة أسماء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، تكريماً وعرفاناً لهم، في إطار تشجيع وتحفيز لاعبي الفريق في الموسم الحالي، لتكرار الفرحة صعود دبا الحصن إلى «دوري الكبار».

مباريات الجمعة



دبا الحصن – دبا 18:00

الجزيرة الحمراء – يونايتد 18:00

العربي – الذيد 18:05

الحمرية – سيتي 18:05

مباريات السبت

جلف أف سي – العروبة 18:00

مصفوت – الفجيرة 18:00

الظفرة – التعاون 18:10

ترتيب دوري الأولى

1- العروبة 67 نقطة «26 مباراة»

2- دبا، 55 نقطة «27 مباراة»

3- دبا الحصن 54 نقطة «26 مباراة»

4- الفجيرة 46 نقطة «28 مباراة»