مفاجأة.. «حافلة» سان جيرمان تغادر بدون مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد خسارة باريس سان جيرمان من بروسيا دورتموند صفر-1، بملعب «سيجنال إدونا بارك» معقل الفريق الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غادرت حافلة الفريق الفرسي الملعب، من دون أن يكون موجوداً بها كيليان مبابي.

وكان مشهداً غير طبيعي ومفاجئ للكثيرين، ولكن عندما «عُرف السبب بطل العجب»، إذ إن صحيفة «لوباريزيان» كشفت النقاب عن أن سبب احتجاز مبابي داخل الملعب، هو خضوعه لكشف المنشطات، ولهذا لم يلحق «كابتن» منتخب «الديوك» بحافلة الفريق، وإنما اضطر إلى أن يستقل سيارة خاصة بعد ذلك لتوصيله إلى مطار دورتموند.

وقبل أن يغادر مبابي ألمانيا، كان لديه متسع من الوقت، لكي يكتب عبر حسابه على إنستجرام، مبدياً شعوره بالتفاؤل فيما يتعلق بمباراة العودة في «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية.

وقال: الأمر لم ينته بعد، ما زال هناك شوط ثانٍ في باريس، وأرفق بكلامه صورة جماعية للفريق.

ولم يكن أداء مبابي خلال المباراة مثالياً، نظراً لإصرار الإسباني لويس إنريكي المدير الفني على الدفع به في مركز رأس الحربة، بدلاً من مركزه المفضل في «الجناح الأيسر»، ورغم ذلك صادفه سوء حظ كبير في التسديدة التي ارتدت من القائم على يسار حارس دورتموند، لتعود إلى أشرف حكيمي ليسددها مرة أخرى في القائم الآخر على يمين الحارس، وكأنها «لعبة بلياردو» وليست كرة قدم، لتضيع فرصة مؤكدة للفريق الفرنسي.

وعاش مبابي وقتاً صعباً بعد أن أطلق الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور صافرة نهاية المباراة.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي، أن رابطة الدوري الفرنسي، وافقت على تأجيل مباراة سان جيرمان أمام نيس في «الجولة 32» للمسابقة، مثلما فعلت من قبل وأجلت مباراة للباريسي كان موعدها بين مباراتي الذهاب والعودة أمام برشلونة في ربع نهائي البطولة. وقال الموقع: حسناً فعلت الرابطة بهذا التأجيل، حتى تمنح سان جيرمان فرصة كاملة للراحة، وإعادة التأهيل قبل مباراة العودة، وبالفعل تم تأجيل مباراة نيس إلى 15 مايو الجاري.