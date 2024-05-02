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الرياضة

«مربي نحل» يتحول إلى «بطل بيسبول»!

«مربي نحل» يتحول إلى «بطل بيسبول»!
2 مايو 2024 13:00

 
واشنطن (أ ف ب)

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تحوّل مربي نحل بطلاً خلال مباراة بيسبول في الولايات المتحدة، بعدما أزال سرباً من النحل من ملعب في ولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، وسط تصفيق الجمهور.
وتم تأخير المباراة في دوري البايسبول الأميركي الشمالي «أم أل بي» بين «لوس أنجلوس دودجرز» و«أريزونا دايموندباكس»، بسبب استقرار سرب من النحل على سياج فاصل بين المدرجات وأرض الملعب.
وبعد نحو ساعتين من الانتظار، أُحضِر إلى الملعب مات هيلتون، وهو نحّال من المنطقة، وتولّى مستعيناً بأدواته ومرتدياً زيّه الخاص شفط النحل مزيلاً بذلك السرب عن السياج على أنغام أغنية «هولدينج آوت فور إيه هيرو» «Holding Out for a Hero» لبوني تايلر، ويعني عنوانها «في انتظار بطل».
واستهل النحّال مهمّته برشّ مادة غير مميتة على السرب، ثم شفط النحل في مكنسة كهربائية «لإطلاقه لاحقاً»، بحسب ما أفادت «إم إل بي» على موقعها.
وبعدما أصبح نجم الأمسية، كوفئ النحّال بجعله يرمي كرة بداية المباراة وسط تصفيق الجمهور.
وقال مازحاً بعد إنجازه عمليته الإنقاذية: «اعتقدت أنني هنا فقط لحل مشكلة النحل». وأضاف «كان الناس متحمسين جداً».
وهذه ليست المرة الأولى يعطل النحل حدثاً رياضياً في الولايات المتحدة.
وفي مارس الفائت، توقفت مباراة ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) بين الإسباني كارلوس ألكاراز، والألماني ألكسندر زفيريف لمدة ساعتين تقريباً بسبب غزو النحل.

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