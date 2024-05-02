فيراتي يعرض نفسه على برشلونة



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب، عن أن الإيطالي ماركو فيراتي «31عاماً» لاعب وسط العربي القطري حالياً، وباريس سان جيرمان سابقاً، عرض نفسه من خلال وكيل أعماله على برشلونة، على أمل الانضمام إلى الفريق الكتالوني في «الميركاتو الصيفي». وقالت الصحيفة إن مسؤولي برشلونة لم يغلقوا الباب تماماً، ولكنهم اشترطوا أن يوافق فيراتي على تخفيض راتبه.

وكان اختيار فيراتي اللعب للعربي مفاجئاً للكثيرين من خبراء الكرة الأوروبية ومحلليها، إذ إنهم كانوا يرون أنه بمقدوره بعد الرحيل عن سان جيرمان، الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر طموح.

ويبدو أن فيراتي عاوده الحنين للعب في «القارة العجوز» بعد ابتعاد موسم كامل مع العربي.

وتردد اسم فيراتي كثيراً خلال السنوات الماضية في كتالونيا، وخاصة 2017، العام الذي انتقل فيه البرازيلي نيمار من برشلونة إلي سان جيرمان، كما كان خياراً جديداً لـ «البارسا» الموسم الماضي، ولكن الصحافة الكتالونية قالت وقتها إن سان جيرمان رفض تماماً انتقاله لبرشلونة.

وقالت الصحيفة إن فيراتي إذا كان يريد حقاً اللعب لبرشلونة، عليه أن يبذل تضحيات كبيرة فيما يتعلق براتبه، وإنه إذا كان الجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز مقتنعاً بإمكانيات هذا الإيطالي، فإن هناك شكوكاً حول مستواه خلال السنة التي أمضاها في قطر، وإنه ربما يكون فقد أيضاً الروح التنافسية والقتالية التي كان يتميز بها، عندما كان يلعب مع فريقه السابق ومنتخب بلاده، وهي نقطة مهمة ينظر إليها مسؤولو كتالونيا بعين الاعتبار.

ومن جانبها، قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن برشلونة أمامه 3 أسماء للاختيار من بينها لمركز وسط الملعب، وهم الإسباني مارتن زوبيمندي «ريال سوسيداد»، والألماني جوشوا كيميتش «بايرن ميونيخ»، والبرازيلي دوجلاس لويز«أستون فيلا»، في إشارة إلى أن الحديث عن فيراتي ليس مؤكداً.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن الأسماء الثلاثة مكلفة مادياً، لأن أنديتهم تطلب ما يتراوح بين 60 و70مليون يورو، وربما لا يستطيع برشلونة، في ظل أزمته المالية الطاحنة، أن يحصل على خدمات أي منهم، ولهذا فإن خيارات أخرى مثل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي، والإيطالي فيراتي، وهما «الأرخص» بكل المقاييس، قد يكونا أكثر إغراءً لإدارة «البلاوجرانا».