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الرياضة

خالد عيسى: حزين لاعتزال «مطر»

خالد عيسى: حزين لاعتزال «مطر»
2 مايو 2024 13:52

مصطفى الديب (أبوظبي)

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قال خالد عيسى حارس العين، إن مباريات العين والوحدة دائماً ما تكون كبيرة، ولها زخم جماهيري خاص، ومتوقع لها أن يكون الحضور كبيراً، وهو جزء من نجاحها.
وأضاف: نخوض مباراة مهمة في بطولة كبيرة، ازدادت أهميتها خلال الفترة الماضية، كما أن خوض النهائي الثالث على التوالي شيء متميز للغاية، ونأمل أن نتوج باللقب، والجميع يقدم أفضل ما لديه، ويقوم بدوره على أكمل وجه، من أجل هذا الهدف.
وأعرب عيسى عن حزنه، لأن الموسم الحالي، هو الأخير لنجم الوحدة إسماعيل مطر، مؤكداً أنه تعلم منه الكثير داخل الملعب وخارجه، وأن اعتزاله يعد خسارة كبيرة لكرة الإمارات، متمنياً إعادة النظر في قرار الاعتزال.

 

العين
الوحدة
خالد عيسى
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