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الرياضة

كريسبو: هدفنا اللقب ولا نفكر في «الأبطال» الآن

كريسبو: هدفنا اللقب ولا نفكر في «الأبطال» الآن
2 مايو 2024 13:54

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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أبدى الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين سعادته بالمشاركة في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، والمنافسة على اللقب، وقال: هدفنا التتويج، وتركيزنا الآن ينصب على النهائي، وليس ختام دوري أبطال آسيا الذي يقام الشهر الجاري أيضاً، ونفكر في مواجهة الوحدة فقط، لا سيما أن نتعامل مع أهدافنا خطوة بخطوة، وأن حصد اللقب هو الهدف الأساسي للعين حالياً.
وأضاف: ودعنا كأس رئيس الدولة، وكذلك ابتعدنا عن المنافسة على الدوري، والآن نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية بهذه البطولة، ومن ثم نفكر في «الآسيوية» التي وصلنا فيها إلى المباراة النهائية، رغم أن ذلك لم يكن متوقعاً من البعض.
واعترف مدرب «الزعيم»، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات، بسبب لعب مباراة كل 3 أيام في الفترة الماضية، إلا أنه شدد على أن الجهاز الفني تعامل مع الأمر بعناية شديدة والجميع جاهز لهذا النهائي الكبير.

العين
الوحدة
هيرنان كريسبو
دوري أبطال آسيا
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