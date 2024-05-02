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الرياضة

مطر: «النهائي الأخير» أمام العين «ذكرى متميزة»

مطر: «النهائي الأخير» أمام العين «ذكرى متميزة»
2 مايو 2024 14:09

 

مصطفى الديب (أبوظبي)

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شدد إسماعيل مطر نجم الوحدة، على أن التحضيرات للمباراة عادية للغاية، ومن دون أي ضغوط، حيث تحتاج فقط إلى استعداد بدني وفني وتكتيكي.
وقال: منافسة العين في آخر بطولة لي، أمر إيجابي، سيظل في ذاكرتي دائماً، أتمنى بالتأكيد التتويج باللقب، ولكن خوض النهائي الأخير لي أمام العين ذكرى متميزة أيضاً.
وأوضح مطر أن كرة القدم تحتاج إلى التعامل مع المواقف الصعبة، خلال المباراة، وهو الأمر الذي يعطي الأفضلية لأي فريق، وكشف عن أن الجميع داخل الفريق يعرف أهمية اللقاء، ومستعد له جيداً، متمنياً أن يكون التوفيق حليف «العنابي» في حصد اللقب.

الوحدة
العين
إسماعيل مطر
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