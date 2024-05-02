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الرياضة

جوران: أثق بقدرة الوحدة على التتويج

جوران: أثق بقدرة الوحدة على التتويج
2 مايو 2024 14:12

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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أكد الصربي جوران مدرب الوحدة، أن فريقه جاهز لمواجهة العين، في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وقال: المباراة من نوع خاص، ولها خصوصية شديدة لدى جمهور الناديين، ونتطلع أن نكون الطرف الأفضل الذي يفوز باللقب.
وأضاف: ندرك جيداً أهمية وصعوبة اللقاء، حيث نلعب أمام فريق كبير لديه سجل حافل بالبطولات، ولكني أيضاً مؤمن بقدرة فريقي على بلوغ الهدف المطلوب، ومن المهم بالنسبة لنا عدم ارتكاب الأخطاء، خاصة أن المباراة نهائية، ولا مجال فيها للتصحيح.
وعن النهائي الأول له، في ظل خبرته الكبيرة مع عدد من الأندية قال جوران: مسيرتي في الإمارات طويلة، وحافلة، ومواجهة العين في النهائي الأول شيء رائع، وأطمح من خلاله إلى حصد اللقب.
ونفى جوران أن تكون مشاركة العين في نهائي دوري أبطال آسيا الشهر الجاري، تعطي الأفضلية للوحدة في المباراة، مؤكداً أن العين لديه وقت كافٍ للاستعداد لنهائي دوري الأبطال، ويطمح أيضاً إلى التتويج بلقب الكأس.
وأشار مدرب الوحدة إلى جاهزية الأوزبكي أركينوف، للمشاركة مع الفريق، حيث انضم إلى التدريبات، وأصبح جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في النهائي، وذلك بعدما خاض كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر.

 

الوحدة
جوران
العين
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