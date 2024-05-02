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الرياضة

أبوظبي تتوج بطل «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي تتوج بطل «أبوظبي الإسلامي»
2 مايو 2024 15:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


تزف العاصمة أبوظبي بطل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» موسم 2023- 2024، في مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة التي تجمع الوحدة والعين مساء الجمعة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في سيناريو مكرر لنهائي أول نسخة للبطولة ذاتها موسم 2008- 2009، والذي حسمه «الزعيم» بهدف شهاب أحمد على نفس ملعب بنادي الجزيرة.
وينشد الفريقان اللذان يخوضان «النهائي الخامس» في مشوار كل فريق، التتويج باللقب الثالث، بعدما ظفر «العنابي» باللقب موسمي 2015- 2016 و2017- 2018، فيما تُوج «الزعيم» باللقب موسمي 2008- 2009، 2021- 2022.
وسيكون النهائي المرتقب الرابع على «استاد محمد بن زايد»، في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعدما احتضن الملعب الفخم نهائي النسخة الأولى موسم 2008- 2009، والذي جمع العين والوحدة، وموسم 2010- 2011، وموسم 2021- 2022 بين العين وشباب الأهلي.
ويعد «ملعب البطولات» واحداً من بين 6 ملاعب احتضنت نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث يتصدر المشهد إلى جانب «استاد آل مكتوم» بنادي النصر، والذي استضاف 4 نهائيات، مقابل 3 نهائيات في استاد هزاع بن زايد، ونهائيين في استاد زعبيل، مقابل نهائي واحد في ملعبي استاد راشد، والشارقة.

 

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ملاعب البطولة

استاد محمد بن زايد: 4
استاد آل مكتوم: 4
استاد هزاع بن زايد: 3
استاد زعبيل: 2
استاد راشد: 1
استاد الشارقة: 1
استاد آل نهيان: 1

مصرف أبوظبي الإسلامي
أبوظبي
الجزيرة
استاد محمد بن زايد
الوحدة
العين
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