5 مسميات و8 أبطال لـ «كأس الرابطة»



معتصم عبدالله (دبي)



تحمل النسخة الحالية الرقم 16 لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ضمن مسابقات «رابطة المحترفين» لموسم 2023- 2024، والتي تشمل «دوري أدنوك للمحترفين»، «دوري المحترفين تحت 21»، و«كأس السوبر».

وتحمل المسابقة مسمى كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» للموسم الثاني على التوالي، عطفاً على الشراكة التي تربط «المصرف» مع «رابطة المحترفين»، والتي جرى الكشف عنها في يوليو 2022، لتحمل البطولة المسمى الحالي لثلاثة مواسم على التوالي.

ويعد «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، الخامسة في مسميات البطولة التي حملت اسم «كأس اتصالات» في أول 5 مواسم في المحترفين، فيما حملت نسخة 2012- 2013 مسمى «كأس اتصالات للمحترفين»، وتحول المسمى لكأس المحترفين موسم 2013- 2014، قبل أن تحمل المسابقة مسمى «كأس الخليج العربي» بداية من موسم 2014- 2015 وحتى 2020-2021، فيما تغير المسمى إلى «كأس رابطة المحترفين» في موسم 2021- 2022، وصولاً إلى المسمى الحالي.

وتُوجت 8 أندية باللقب منذ أول نسخة موسم 2008- 2009، ويتصدر شباب الأهلي الواجهة برصيد 5 ألقاب، بخلاف لقب سادس للشباب، وضمت القائمة العين، النصر، والوحدة برصيد لقبين لكل نادٍ، ولقب وحيد لأندية عجمان والجزيرة والشارقة أحدث المنضمين لقائمة الأبطال، بالفوز باللقب في الموسم الماضي 2022- 2023 على حساب العين في النهائي 2-1.

كاس اتصالات «5 مواسم»

2008- 2009، 2009- 2010، 2010- 2011،2011- 2012، 2012- 2013

كأس المحترفين «موسم»

2013- 2014

كأس الخليج العربي «7 مواسم»

2014- 2015، 2015- 2016، 2016- 2017، 2017- 2018، 2018- 2019، 2019- 2020، 2020- 2021

كأس رابطة المحترفين «موسم»

2021- 2022

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «موسمان»

2022- 2023، 2023- 2024





