«قلب» رانجنيك يرفض «البايرن»!



برلين (أ ف ب)



قرّر رالف رانجنيك المدرّب الألماني للمنتخب النمساوي لكرة القدم، الاستمرار في منصبه، وعدم تولّي مهمة تدريب فريق بايرن ميونيخ، خلفاً لتوماس توخيل الذي سيرحل في نهاية الموسم، ما يعني أن على النادي «البافاري» مواصلة البحث عن مدربٍ بديل.

وبدا أن رانجنيك «65 عاماً» مدرب لايبزج ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في طريقه إلى تولّي المهمّة بعد محادثات أجراها لتولّي منصب المدير الفني لعملاق بافاريا في الصيف المقبل، لكنّه فضّل البقاء في منصبه مدرباً للمنتخب النمساوي.

وبات رانجنيك آخر المدربين الممتنعين عن تدريب «البايرن»، بعد الإسباني شابي ألونسو الذي مدّد عقده مع باير ليفركوزن، حيث قاده إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، كما يوليان ناجلسمان مدربه السابق والحالي للمنتخب الألماني الذي تردّد أنه غير مهتم بالمنصب.

وقال رانجنيك في بيانٍ نقله الاتحاد النمساوي: «أنا مدرب المنتخب النمساوي من كل قلبي. هذه المهمة تمنحني سعادة رائعة، وأنا مصمّم على المواصلة بنجاح في الطريق الذي اخترناه».

وأضاف، «أريد أن أؤكّد أن هذا ليس رفضاً لبايرن ميونيخ، بل هو قرار لفريقي، وأهدافنا المشتركة، تركيزنا الكامل حالياً هو على كأس أوروبا، ونفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة».

وتولّى رانجنيك تدريب النمسا في 2022 ويملك منتخباً متوهّجاً، إذ لم يخسر سوى مرة في آخر 14 مباراة من بينها 11 انتصاراً، لكن مشواره في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا لن يكون سهلاً في مجموعةٍ تضم فرنسا، بولندا وهولندا.

بدوره، قال: «السعيد للغاية» بيتر شختوتل، المدير الرياضي للاتحاد النمساوي في بيان «نتفهم أن لديه خيارين جذّابين، وأعطيناه الوقت للتفكير بكل شيء، ونحن فخورون للغاية باختياره النمسا».

وخسر «البايرن» لقب الدوري الذي هيمن عليه لـ11 موسماً متتالياً لمصلحة ليفركوزن في أبريل.

ولا تزال فرص الفريق البافاري في إنهاء الموسم بطريقة جيّدة قائمة، في ظل خوضه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الذي تعادل على أرضه مع ريال مدريد الإسباني 2-2 الأربعاء في مباراة الذهاب.