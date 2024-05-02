«قفز الحواجز» يستقبل الموسم الصيفي بـ 14 بطولة



أبوظبي (وام)



اعتمدت لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية والسباق، أجندة الموسم الجديد، والاقتراحات والشروط الخاصة بالأندية والمنظمين، واستعرضت إقامة مسابقات محلية متزامنة مع البطولات الدولية.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة سلطان محمد اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز في الاتحاد، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، التركيز على البطولات لفئات الأربع والخمس نجوم، بجانب المنافسات الأخرى لفئتي النجمة والنجمتين.

كما قررت انطلاق أول فعالية لقفز الحواجز بالموسم الجديد في أكتوبر المقبل، وتنظيم 14 بطولة للقفز في الموسم الصيفي اعتباراً من مطلع يونيو المقبل بشكل رسمي باعتماد ومباركة الاتحاد، وذلك في كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق، وأكاديمية بوذيب الدولية للفروسية، تتويجاً للتطور والاهتمام الذي شهدته هذه البطولات خلال تنظيمها نحو 6 سنوات سابقة بنادي الشارقة للفروسية، وفي الأكاديمية خلال العطلات الصيفية، بجانب الشغف الكبير بالمشاركة فيها من فئتي الذكور والإناث.

وأكد سلطان اليحيائي، حرص مجلس إدارة الاتحاد على وضع خطط استراتيجية مدروسة لتعزيز التطور الذي تشهده رياضة الفروسية على جميع المستويات، ودعم برامج تمكين الفئات العمرية المختلفة بهدف تعزز تنافسيتهم العالمية.

وقال: الاجتماع استعرض أيضاً معايير انضمام الفرسان واعتماد تسجيلهم في الاتحاد تمهيداً لمشاركتهم في البطولات المحلية والخارجية بشروط عدة من بينها اجتياز 3 بطولات من دون أخطاء، كما ناقش تعزيز الجوانب الإيجابية، والحرص على الأمور التطويرية.

وأثنى اليحيائي، على المستويات المتطورة والنتائج المميزة لفرسان المنتخب خلال مشاركاتهم في البطولات الأوروبية، مشيداً بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع، للمنتخب استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال: فخورون بنجاح وتميز هذا المنتخب في بطولات إيطاليا الدولية بفئاتها المختلفة، مشيراً إلى أهمية المشاركة القادمة في بطولة الأمم فئة الخمس نجوم لتعزيز جاهزية الفرسان والخيل للأولمبياد.