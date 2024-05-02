الوكيل: كأس نائب رئيس الدولة للسلة ثمرة جهد عامين متواصلين



علي معالي (دبي)



استعاد النصر «هيبته» من جديد في كرة السلة، بالفوز بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للمرة السادسة في تاريخه، بعد مباراة رائعة أمام شباب الأهلي انتهت بفوز العميد 85- 76، واستطاع الفريق خلال 6 أيام فقط أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد، حيث كان آخر لقاء بين العميد والفرسان قد شهد فوز شباب الأهلي والتتويج بلقب بطولة الدوري.

وكان العميد قد توج من قبل بهذا اللقب 5 مرات مواسم، 2007- 2008، 2008- 2009، 2009- 2010، 2018- 2019، 2019- 2020، ثم استطاع مجدداً تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل أن يستعيد اللقب للمرة السادسة الموسم الجاري، وبهذا اللقب يُصبح عدد بطولات العميد في كرة السلة (9).

شهدت المباراة الكثير من حالات التوتر خاصة في الربع الرابع والأخير، وكاد فريق شباب الأهلي أن يقلب الطاولة على العميد، لما يمتلكه من قدرات عالية في لاعبيه وتقلص الفارق في بعض الأوقات إلى 4 نقاط، وتم استبعاد أكثر من لاعب بـ«الفرسان» في هذا الربع مثل الأمريكي نيكولاس مينيراث وطلال سالم، وكان شباب الأهلي هو حامل لقب هذه البطولة الغالية في نسختها الأخيرة.



أشاد حسام الوكيل مدرب الفريق بالروح العالية التي سيطرت على لاعبيه أمام شباب الأهلي قائلاً: «تم علاج الأخطاء التي لعبنا بها من قبل أمام شباب الأهلي، وتم التعامل بذكاء مع الضغط الذي يقوم به الفريق»شباب الأهلي«، وشهد فريقي في المباراة الأخيرة تطوراً كبيراً في كيفية التصرف في الكرة في حالة الضغط الكبير علينا.

وأضاف:» لعبنا المباراة وسط ظروف صعبة من البداية ممثلة في إصابة المحترف الجزائري محمد حراث، لذلك كان يهتم بالجانب الدفاعي فقط، وأشكره على ما قدمه كونه تحامل على نفسه وشارك حتى النهاية على الرغم من أنه من المفترض ألا يشارك«.

وقال الوكيل:» هذا هو الموسم الثاني الذي نجتهد بهذه الطريقة، وذلك من خلال خطة على أساس بناء فريق قوي لمستقبل النادي، ومنح اللاعبين صغار السن فرصة المشاركة في المباريات، ونرتب هذه الأوراق من خلال الثقة المتبادلة مع مجلس إدارة النادي لتكوين فريق يساهم في الارتقاء بمستقبل اللعبة بقلعة العميد النصراوي«.

وتابع:» أصبحت هناك قناعة داخل النادي بأن السلة هي المستقبل المضيء، وبالتالي نجد في الموسم الماضي والحالي، الجميع يساند الفريق، ووصلنا في الموسم الماضي إلى نهائي بطولة الدوري، وتكرر نفس الشيء هذا الموسم وأخذنا من المنافس القوي شباب الأهلي الذي يمتلك أفضل اللاعبين في الخليج وليس في الإمارات فقط«.

وقال عادل الجسمي مدير الفريق:» النصر يستحق الفوز بلقب أو اثنين، وكان هدفنا بطولة الدوري، قدمنا مباريات كبيرة هذا الموسم وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، وما قدمناه في مباراة شباب الأهلي تتويج لجهد كبير، وراضون تماماً على مستوى وأداء الفريق، وسوف يستمر العمل على بناء هذا الفريق ليكون الأقوى والأفضل لأننا نمتلك مجموعة من المواهب المحلية التي بدأت تتحصل على خبرات محلية وخارجية كبيرة، نظراً لوجود 4 لاعبين على سبيل المثال بالمنتخب الأول وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.