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الرياضة

«الشارقة البحري» يرعى فريق «الشراع»

«الشارقة البحري» يرعى فريق «الشراع»
2 مايو 2024 17:00

الشارقة (وام)

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وقع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اتفاقية رعاية لفريق الشارقة للشراع بهدف تمثيل النادي في كافة المحافل الرياضية والبطولات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من منطلق الحفاظ على الاستمرارية والتميز في الرياضات البحرية.
وقع على الاتفاقية الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي بصفته مديراً لفريق الشارقة للشراع وخالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحمد الحوسني مدير عام النادي وحميد خلفان الكندي عضو مجلس إدارة النادي في بيت الحكمة بالشارقة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير المواهب الرياضية المحلية في مجال رياضات الشراع، إضافة إلى توفير الموارد المالية واللوجستية الضرورية لتدريب اللاعبين وتحسين أدائهم.
وتعزز الاتفاقية من مكانة النادي كمركز رياضي رائد للتطوير الرياضي في المنطقة بهدف تعزيز الانتماء المجتمعي، وتعزيز الروح الرياضية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي، وتحقيق النجاحات الرياضية والمشاركة في المسابقات المحلية والاقليمية بنجاح وكفاءة.

الإمارات
الشارقة
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
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