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الرياضة

المطالبة بنقل رفات مارادونا!

المطالبة بنقل رفات مارادونا!
2 مايو 2024 20:10

 
بوينوس آيرس (أ ف ب)

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طلب أبناء أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي تُوفي عام 2020 عن 60 عاماً من المحاكم نقل رفاته من مقبرة خاصة إلى ضريح في العاصمة الأرجنتينية، وفقاً لما أفاد مصدر قضائي.
ويهدف الطلب الذي تنظر فيه محكمة في بوينوس آيرس إلى «السماح باستخراج الرفات ونقلها في ظروف أمنية وسرّية»، وفقاً لما جاء في الوثيقة التي كشفت عنها الصحافة المحلية.
وينصّ الطلب حسب ما جاء في الوثيقة أيضاً، على وضع الضريح في منطقة بويرتو ماديرو على مقربة من العاصمة الأرجنتينية، وذلك «حتى يتمكن عموم الشعب الأرجنتيني وجميع مشجّعي كرة القدم حول العالم من تكريم الشخص الذي كان معشوق الجماهير الأرجنتينية».
ووقّعت على الوثيقة بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، بالإضافة إلى زوجته السابقة فيرونيكا أوخيدا، والدة ابنه الأصغر دييجو جونيور.
وتتواجد رفات مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب مونديال 1986، ودافع عن ألوان عدة أندية أبرزها بوكا جونيورز، وبرشلونة الإسباني، ونابولي الإيطالي في مقبرة بيلا فيستا الخاصة، في ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

الأرجنتين
مارادونا
برشلونة
نابولي
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