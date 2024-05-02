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ستيل ينفصل عن ريمس

ستيل ينفصل عن ريمس
2 مايو 2024 20:14

 
رينس (أ ف ب)

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تنحّى البلجيكي الشاب ويل ستيل مدرب ريمس عن منصبه، قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفقاً لما أعلنه النادي في بيانٍ.
وقال النادي الذي تعرّض فريقه لثلاث خساراتٍ متتالية في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق طعم الفوز فيها «قرر ويل ستيل ومساعده نيكولاس ستيل التنحّي عن منصبهما اعتباراً من اليوم».
خسر ريمس مباراته الأخيرة أمام متذيّل الترتيب كليرمون فيران 1-4 في المرحلة 31، وهي خسارته الـ13 في الدوري هذا الموسم.
وتجمّد رصيد الفريق عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن تولوز العاشر.
وتردّدت في الأشهر الماضية شائعات حول إمكانية انتقال ستيل «31 عاماً» الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية والإنجليزية، إلى أحد الأندية في إنجلترا.
ولم يكن الانفصال المبكر بين الطرفين متوقّعاً، إذ لا يواجه ريمس تهديداً بالهبوط إلى المستوى الثاني، بل من الممكن أن يحتل مركزاً بين العشرة الأوائل، في حال تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته الثلاث المقبلة أمام بريست، مرسيليا ورين.
عمل ستيل مدرباً مساعداً في ريمس، قبل استلامه منصب المدير الفني بالوكالة في أكتوبر 2022، خلفاً للإسباني أوسكار جارسيا، ثم استلم المهمة بشكلٍ نهائي في نوفمبر من العام عينه وهو في سن الثلاثين فقط.

فرنسا
الدوري الفرنسي
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