حرمان تونالي من ممارسة الكرة!



لندن (د ب أ)



تقرر منع ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، من ممارسة كرة القدم لمدة شهرين، مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني «25 ألف دولار»، لانتهاكه قواعد المراهنة التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي أن لجنة تنظيمية مستقلة فرضت العقوبة، التي ستكون سارية طوال موسم 2024-2025، على اللاعب الإيطالي الدولي «23 عاماً» وحذرته بشأن سلوكه المستقبلي، بعد أن اعترف بارتكاب 50 مخالفة.

ويخضع تونالي، الذي انضم لنيوكاسل مطلع الموسم الحالي قادماً من ميلان الإيطالي في صفقة ضخمة، لعقوبة منع مشاركته في أي منافسات محلية أو دولية لمدة 10 أشهر كان قد فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر من العام الماضي، بسبب مخالفات مماثلة. وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد بسبب سوء السلوك، فيما يتعلق بقواعد المراهنات الخاصة باتحاد الكرة الإنجليزي».

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «اتهم الاتحاد الإنجليزي لاعب خط الوسط بارتكاب 50 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي في مباريات كرة القدم التي جرت بين 12 أغسطس 2023 و12 أكتوبر 2023، وقد اعترف بذلك».

وتابع الاتحاد في بيانه «فرضت اللجنة التنظيمية المستقلة إيقافا آخر على اللاعب لمدة شهرين عن ممارسة كرة القدم وجميع الأنشطة المتعلقة بها، والذي تم تعليقه حتى نهاية موسم 2024 - 2025 في انتظار أي مخالفات أخرى لقواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لغرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني وتحذيره».

ويعني القرار أن تونالي، الذي شارك في 12 مباراة فقط مع نيوكاسل، عندما تم فرض عقوبة الإيقاف الأصلي عليه، سيكون حراً للعب مرة أخرى في 27 أغسطس القادم، ليعزز بذلك صفوف فريق المدرب إيدي هاو.

وكان هاو يرى أن التعاقد مع تونالي بمثابة انقلاب، لاسيما وأن الصفقة جاءت قبل عودة النادي الإنجليزي للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد عقدين من الغياب عن البطولة القارية.

وتعهد نيوكاسل سريعاً بمساعدة اللاعب، فيما وصفه وكيله جوتسيبي ريتسو بأنه «مدمن قمار» عندما ظهرت أخبار أولية عن ارتكابه مخالفات، واعترف الاتحاد الإنجليزي بتعاونه مع التحقيقات التي جرت آنذاك.

وجاء في بيان لنيوكاسل: «تم تعليق فترة الحظر بالكامل طوال موسم 2024- 2025، مما يعني أنه سيكون متاحاً للعودة إلى كرة القدم التنافسية، عند انتهاء عقوبة قائمة مدتها 10 أشهر فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 27 أكتوبر 2023».

وأوضح النادي «سيكون ذلك شريطة ألا يرتكب أي مخالفة أخرى لقواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الإنجليزي خلال فترة الإيقاف، لن يقضي ساندرو أي جزء من العقوبة المفروضة عليه لمدة شهرين».