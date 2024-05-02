«آسيوية الجو جيتسو» تدشن «النسخة الثامنة» من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجو جيتسو من أبوظبي يوم الجمعة، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

وتقام منافسات البطولة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو ويستضيفها اتحاد الجو جيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية من 3 إلى 8 مايو الجاري، حيث تقام منافسات فئة الكبار من 3 إلى 5 مايو فيما تقام منافسات فئتي الشباب والناشئين من 6 إلى 8 مايو الجاري.

واجتاز لاعبو منتخبنا الوطني للجو جيتسو لفئة الكبار بنجاح إجراءات الوزن الرسمية التي أجريت في «مبادلة أرينا» في إطار مشاركتهم في البطولة، وذلك بحضور مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، ورامون ليموس مدرب المنتخب الوطني، بجانب أعضاء الجهاز الفني الذين عبروا عن ثقتهم بالجاهزية البدنية والنفسية للاعبين.

وأكد المنهالي أن المشاركة للمنتخب الوطني تعد واحدة من أكبر مشاركاته في البطولات القارية والدولية، بعدد يتجاوز 100 لاعب ولاعبة في الفئات والأوزان المختلفة، ما يعكس الرغبة الحقيقية في مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على لقب البطولة التي تستضيفها أبوظبي للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

وأثنى المنهالي على جهود الجهاز الفني واللاعبين الذين عملوا بجد، وقضوا أسابيع من التدريب المتواصل للتحضير لهذا الاستحقاق القاري المهم، وذلك من خلال المعسكرات التدريبية المكثّفة التي ركّزت على رفع الكفاءة الفنية والبدنية وتعزيز الجاهزية الذهنية والنفسية للاعبين واللاعبات.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 30 دولة، هي أفغانستان، والبحرين، وبنجلاديش، وكمبوديا، وتايوان، والهند وإندونيسيا والعراق، وإيران، واليابان، والأردن، وكازاخستان، وقرغيزستان، ولاوس، ولبنان، وماليزيا، ومنغوليا، وباكستان، وفلسطين، والفليبين، وكوريا الجنوبية، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وطاجيكستان، وتايلاند، وأوزبكستان، وفيتنام، واليمن، بالإضافة إلى الإمارات المضيفة للبطولة.

وتتصدر كازاخستان وفود الدول المشاركة من ناحية عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات بـ300 لاعب ولاعبة، تليها الإمارات بـ129 لاعباً ولاعبة، ثم أوزبكستان بـ116 لاعباً ولاعبة، والهند بـ68 لاعباً ولاعبة، ومنغوليا بـ60 لاعباً ولاعبة، وكوريا الجنوبية بـ58 لاعباً ولاعبة.

ويتطلع المنتخب الوطني للجو جيتسو إلى الحفاظ على لقب البطولة للعام الرابع على التوالي، بعد أن نجح في التتويج بنسخة عام 2021 في أبوظبي، وفي المنامة عام 2022، وفي بانكوك العام الماضي.

وحقق المنتخب الوطني لقب النسخة الخامسة من البطولة التي استضافتها أبوظبي في سبتمبر 2021، بعد أن حصد 18 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و10 ميداليات برونزية.

وحافظ المنتخب على لقبه للعام الثاني على التوالي في العاصمة البحرينية المنامة التي استضافت النسخة السادسة من بطولة آسيا في مارس 2022، بعد تحقيقه لـ 16 ميدالية، توزعت على 8 ذهبيات وفضيتين، و6 ميداليات برونزية.

وواصل أبناء وبنات الإمارات تألقهم وتربعهم على قمة آسيا، من خلال تحقيقهم للقب النسخة السابعة من البطولة في العاصمة التايلاندية بانكوك في فبراير 2023، حيث بلغ حصادهم 16 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وأكدت مارينا ريبيرو، مدربة منتخبنا لجو جيتسو للسيدات، ثقتها التامة بقدرة المنتخب على التألق، وقالت: «نضع الآن اللمسات النهائية على استعدادات المنتخب الوطني، حيث خاضت اللاعبات معسكراً تدريبياً مكثفاً في الفترة الماضية، ما أتاح لنا وضع استراتيجيتنا وخططنا للبطولة بشكل دقيق ومدروس. وما نزال نواصل تدريباتنا إلا أننا خفضنا معدلات التدريبات البدنية للحد من مخاطر الإصابات، وألمس مدى الثقة والعزيمة التي تتحلى بها اللاعبات، وأتمنى لهن كل التوفيق».



وقال ساجييف كوات، رئيس اتحاد كازاخستان: «يضم منتخبنا المشارك في منافسات فئة الكبار في نسخة هذا العام من بطولة آسيا للجو جيتسو 70 رياضياً، وحصلنا في العام الماضي على المركز الثاني برصيد 39 ميدالية؛ بواقع 10 ذهبيات و12 فضية و17 برونزية، ونطمح إلى تقديم أداء أفضل هذا العام ونسعى للفوز بالمركز الأول، حيث نستعد لهذه البطولة منذ اختتام نسختها الأخيرة في تايلاند، وقمنا باستكشاف نقاط ضعف اللاعبين وعملنا على تحسينها، واليوم نحن على أهبة الاستعداد للمشاركة».

وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على جهوده الدؤوبة لتعزيز انتشار هذه الرياضة في مختلف أنحاء العالم، سواء من خلال تنظيم أبرز البطولات وتوفير منصة للتواصل والارتقاء بهذه الرياضة إلى آفاق جديدة».

وقال ألان ماركوس كو، مدرب منتخب الفلبين: «نعلق آمالاً كبيرة على مشاركتنا في بطولة آسيا للجو جيتسو، وقمنا بتشكيل منتخب قوي يضم 25 لاعباً ولاعبة، من بينهم حائزون على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في هانجتشو، بمن فيهم آني راميريز وميجي أوتشوا وكايلا جينا نابوليس، التي أحرزت أيضاً الميدالية الذهبية في دورة الألعاب القتالية العالمية 2023، ثقتنا كبيرة بقدرات لاعبينا الذين بذلوا قصارى جهدهم في التدريبات وتخطوا مرحلة الميزان بنجاح، ونركز حالياً على التدريبات الخفيفة وتحسين استعداداتنا».

