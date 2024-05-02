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هرنانديز.. «إصابة العادة»

هرنانديز.. «إصابة العادة»
2 مايو 2024 22:13

 
باريس (أ ف ب)

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يغيب لوكاس هرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، جراء تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي في قدمه اليسرى، بعد خروجه مصاباً بمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وفقاً لما أعلن النادي الباريسي.
ويخضع الدولي الفرنسي البالغ 28 عاماً لعملية جراحية في الأيام المقبلة، حسب ما أفاد نادي العاصمة.
وأصيب هرنانديز في ركبته اليسرى في الدقيقة 36 بعد احتكاك مع نيكلاس فولكروج خلال تسجيل الأخير هدف الفوز لدورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد تمت معالجته خارج الملعب، قبل أن يعود الفائز بمونديال روسيا 2018 لبضع لحظات، ثم يغادر مجدداً، ليستبدل بالبرازيلي لوكاس بيرالدو.
وتلاحق لعنة الإصابات الدولي الفرنسي الذي كان قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في نهاية عام 2022، في حين ستبعده إصابته الحالية عن نهائيات كأس أوروبا التي تقام في ألمانيا هذا الصيف.
وتلقى مدرب منتخب «الديوك» ديدييه ديشان ضربة قوية قبل إعلانه عن تشكيلته النهائية في 16 الشهر الحالي.
وكان مشوار هرنانديز توقف أيضاً مع منتخب بلاده في بداية كأس العالم 2022 في قطر، بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال المباراة الأولى في دور المجموعات أمام أستراليا.
وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد مواجهة دورتموند لقناة «كانال بلوس» تعليقاً على إصابة مدافعه: «ليس لديّ أخبار عن لوكاس هرنانديز، لا يبدو الأمر إيجابياً للغاية، لكننا ننتظر حتى يقوم الأطباء بتحليل الإصابة».

 

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
دورتموند
منتخب فرنسا
كأس أمم أوروبا
لويس إنريكي
لوكاس هيرنانديز
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