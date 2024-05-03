ليفركوزن يصطاد «ذئاب روما» في «يوروبا ليج»

روما (أ ف ب)



عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز ثمين من العاصمة الإيطالية على حساب روما 2-0، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم، فيما تعادل مرسيليا الفرنسي وضيفه أتالانتا الإيطالي 1-1.

على الملعب الأولمبيكو، يدين ليفركوزن بفوزه إلى الثنائي الألماني الشاب فلوريان فيرتس «28»، وروبرت أندريخ «73».

وتعد هذه المواجهة ثأرية بامتياز بالنسبة للفريق الألماني، عقب وقوعه في مواجهة روما في الدور نصف النهائي للعام الثاني توالياً، بعدما التقيا الموسم الماضي، وكانت الغلبة للفريق الإيطالي 1-0 ذهاباً في العاصمة روما، والتعادل 1-1 إياباً في ليفركوزن.

وتم تصوير طاقم المدرب الإسباني للفريق الألماني شابي ألونسو في ليفركوزن، وهم يحتفل بتأهل روما على حساب مواطنه ميلان في ربع النهائي، في إشارة كانت لافتة إلى رغبتهم في ردّ الاعتبار للخروج القاسي الموسم الماضي على يد المدرب البرتغالي وقتها جوزيه مورينيو.

وتابع ليفركوزن سجلّه المذهل هذا الموسم، حيث لم يذق طعم الهزيمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات «39 فوزاً مقابل 8 تعادلات»، وتوّج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه، وبات مرشحاً لتحقيق ثلاثية تاريخية، حيث يخوض أيضاً نهائي كأس ألمانيا.

ويطمح ليفركوزن إلى الظفر بلقبه الثاني في هذه المسابقة، بعد موسم 1987-1988 «عندما كانت تحمل اسم كأس الاتحاد الأوروبي».

وقدّم رجال المدرب ألونسو أداءً افضل في الشوط الأول، وكان بمقدورهم الخروج بأكثر من هدف مع استراحة الشوطين.

وافتتح فيرتس «20 عاماً» التسجيل لليفركوزن، إثر خطأ ارتكبه الهولندي ريك كارسدورب أثناء تمريره الكرة للخلف، فوصلت إلى الإسباني أليخاندرو جريمالدو، ومنه إلى فيرتس الذي تابعها بسهولة داخل المرمى «28».

ولم يفلح فريق المدرب دانييلي دي روسي الذي تسلّم قيادة الفريق خلفاً لمورينيو في يناير الماضي، وحقّق نقلة نوعية في أداء الفريق الذي تقدم تحت عباءته من مراكز متأخرة إلى المركز الخامس المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في كسر دفاع ليفركوزن.

ويخوض فريق العاصمة صراعاً محموماً في دوري بلاده للاحتفاظ بمركزه وسيكون أمامه مباراتان مهمتان أمام يوفنتوس وأتالانتا الذي يتأخر عنه بنقطتين فقط في الأسبوعين المقبلين.

كل هذه العوامل تجعل من حظوظ ليفركوزن عالية لبلوغ النهائي، خصوصاً أنه يستضيف لقاء الإياب على أرضه الخميس المقبل.

وفي المباراة الثانية، خيّم التعادل على مواجهة أتالانتا ومضيفه مرسيليا 1-1 على ملعب «ستاد فيلودروم».

ومنح جانلوكا سكاماكا التقدم لأتالانتا «11»، وتمكن الكونغولي تشانسيل مبيمبا من إدراك التعادل للمرسيليا بعد تسع دقائق.

ويُبقي التعادل المواجهة مفتوحة، عندما تقام مباراة الإياب في برجامو الخميس المقبل، مع أفضلية للنادي الإيطالي الذي يطمح لبلوغ نهائي أوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، يعقد مرسيليا، وصيف بطل نسخة 2017-2018 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، آمالاً كبيرة على المسابقة القارية، وذلك بعدما فقد آماله في الدوري، حيث يحتل المركز السابع بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

لكن مهمة النادي الجنوبي لن تكون سهلة في لقاء الإياب امام فريق إيطالي بطموحات كبيرة بعدما أطاح بليفربول الإنجليزي الذي كان مرشحاً بقوة للفوز باللقب من ربع النهائي.