توتنهام.. «انحدار»!

لندن (أ ف ب)



تعرّضت آمال توتنهام للتأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى «نكسة»، عقب سقوطه امام جاره اللندني ومضيفه تشيلسي 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي تشيلسي تريفوه تشالوباه «24»، والسنغالي نيكولاس جاكسون «72».

ودخل فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو الخامس إلى المباراة، آملاً في تقليص الفارق مع استون فيلا الرابع الى أربع نقاط «مع مباراة أقل لتوتنهام»، بيد أن الخسارة عقدت مهمته، حيث تتبقى أربع مباريات فقط قبل نهاية الموسم، مع فارق 7 نقاط لأستون فيلا «67 مقابل 60».

وواصل توتنهام مسلسل انحداره في المراحل الأخيرة، حيث تلقى هزيمته الثالثة توالياً في «البريميرليج»، بعد سقوطه أمام نيوكاسل 0-4 وأرسنال 2-3.

في المقابل، عزّز تشيلسي آماله بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية، حيث بات في رصيده 51 نقطة في المركز الثامن، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.

وهو الفوز الأول لتشيلسي بعد ثلاث مباريات في مختلف المسابقات، لم يذق خلالها طعم الانتصار، في سلسلة من هزيمتين أمام مانشستر سيتي 0-1 في نصف نهائي الكأس وأرسنال 0-5، وتعادل أمام استون فيلا 2-2 في المرحلتين الماضيتين.

وهيمن تشيلسي على مجريات الشوط الأول، فحصل على فرصة التقدم مبكراً من خلال جاكسون الذي شق طريقه بين الدفاع، قبل أن يسدّد كرة منخفضة مرّت تحت الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو، أبعدها المدافع الهولندي ميكي فان دي فن عن خط المرمى،

وتقدم تشيلسي إثر ضربة حرّة نفذها القائد كونور جالاغر، وتابعها تشالوباه برأسه في زاوية المرمى «24».

وكاد توتنهام يعادل النتيجة، بعد تمريرة من الإسباني بيدرو بورو إلى الأرجنتيني كريستيان روميرو من ركلة حرّة، لكنّ كرة الأخير مرت بجانب المرمى «38».

ورغم استحواذه على في الشوط الثاني، انتظر توتنهام حتى الدقيقة 69 لتهديد مرمى منافسه، لكنّ محاولة البرازيلي إيمرسون رويال لم تكن ناجحة.

وقضى تشيلسي على آمال توتنهام بتعديل النتيجة، بتسجيله هدف الاطمئنان من جاكسون، بعد ضربة حرّة أخرى نفذها كول بالمر ارتطمت بالقائم وتابعها السنغالي برأسه داخل المرمى «72».