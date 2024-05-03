الأهلي يعود بـ «رباعية ساحقة»

الرياض (أ ف ب)



عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات، بفوزه الساحق على ضمك 4-1، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

سجل رباعية الأهلي زياد الجهني «7»، وفراس البريكان «10»، والجزائري رياض محرز «19»، والبرازيلي روبرتو فيرمينو «25»، بينما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق الكرواتي دوماجوج أنتوليتش «62».

وارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 38 في المركز التاسع، ونال فاروق شافعي لاعب ضمك بطاقة حمراء «77»، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الأهلي.

وبدأ لاعبو الأهلي اللقاء بضغط كبير، لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة السابعة، وبعد مراوغة أكثر من لاعب سجل الجهني الهدف الأول للأهلي، بعد مراوغة أكثر من لاعب.

ونجح البريكان في تسجيل الثاني في شباك ضمك «10»، بعد عرضية من الفرنسي ألان ماكسيمان قابلها بـ «تصويبة» داخل الشباك.

وحصل الأهلي على ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة عشرة انبرى لها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق محرز بنجاح.

ومن عرضية رائعة تمكن فيرمينو من تسجيل الهدف الرابع للأهلي، بعد عرضية أخرى من ماكسيمان قابلها النجم البرازيلي داخل الشباك «25»، وسجل أنتوليتش هدفاً شرفياً لضمك «62»، بعد عرضية رائعة من جانب عبدالله القحطاني، قابلها برأسية داخل الشباك.

وفرض الرياض التعادل على مضيفه الفتح 2-2، وسجل للفتح دجانيني من الرأس الأخضر «6»، والأرميني زيلارايان «80»، بينما سجل للرياض محمد الشويرخ «91»، والجابوني إبراهيم ندونج «94».

وحصل خالد شويع لاعب الرياض على بطاقة حمراء «54»، بسبب تدخله العنيف على لاعب الفتح، ليُكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين، ورفع الفتح رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، كما رفع الرياض رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وخيّم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت الحزم أمام الأخدود، وارتفع رصيد الأخدود إلى 28 نقطة، في المركز الرابع عشر، بينما بات في رصيد الحزم 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.