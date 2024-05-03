توخيل «الخيار الأول» لـ «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الألماني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ، المرشح الأول لخلافة الهولندي إيريك تن هاج في مانشستر يونايتد، إذ يبدو أنه بات من شبه المؤكد رحيل الأخير عن «الشياطين الحمر» في يونيو المقبل، بعد موسم «كارثي».

صحيح أن هناك أسماء كثيرة أخرى مرشحة أيضاً لتولي المهمة، منها الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، والإيطالي روبرتو دي زيربي «برايتون»، والإنجليزي جراهام بوتر المدير الفني الأسبق لتشيلسي، إلا أن بعض المصادر الألمانية أشارت إلى مدرب آخر سبق له تدريب تشيلسي أيضاً، هو «الخيار الأول» لخلافة تن هاج، وهو توماس توخيل الذي قاد «البلوز» إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة إسبن أن توخيل هو بالفعل المرشح الأول لتولى المهمة في «أولد ترافورد»، في حال إقالة تن هاج، مشيرة بلهجة ساخرة إلى قول المدرب الهولندي إن «اليونايتد» يقدم أفضل كرة قدم في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، رغم أن حال فريقه على أرض الواقع لا ينبئ بذلك.

ومن المنتظر أن يكون توخيل متاحاً «مجاناً» بنهاية الموسم، إذ إنه يغادر «البايرن» الشهر المقبل.

ورغم أن توخيل لم يمض على تعيينه مديراً فنياً لـ «البافاري» وقتاً طويلاً، خلفاً لمواطنه جوليان ناجلسمان المدزب الحالي لمنتخب «المانشافت»، إلا أنه نجح في إحراز بطولة الدوري «البوندسليجا» الموسم الماضي، ولكنه يواجه صعوبات هذا الموسم، حيث فقد لقب الدوري لمصلحة بايرليفر كوزين، بعد 11عاماً من احتكاره، كما خسر الكأس، ولم تعد أمامه إلا فرصة واحدة لتخطي ريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والوصول إلى المباراة النهائية، على أمل الفوز بالكأس ذات «الأذنين الكبيرتين».

وكان توخيل أمضى 18 شهراً مديراً فنياً لتشيلسي من 2021 إلى 2022، وأحرز مع «البلوز» دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.