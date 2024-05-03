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الرياضة

محرز: هدفنا إسقاط الهلال

محرز: هدفنا إسقاط الهلال
3 مايو 2024 10:41

 
الرياض (د ب أ)

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قال الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة، إن فريقه حقق 3 نقاط مهمة أمام ضمك ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه الفريق، الذي يأمل أن يواصل تقديمه في المباريات القادمة.
وأضاف محرز في تصريحات صحفية، عقب اللقاء الذي حسمه الأهلي بنتيجة 4-1 لحساب المرحلة الـ30 من الدوري، أن الشوط الأول قدم خلاله الفريق مستوى جيداً، واستغل اللاعبون الفرص التي سنحت لهم ليحسموا اللقاء مبكراً.
وأنهى الأهلي المباراة عملياً منذ الشوط الأول، الذي أحرز خلاله 4 أهداف، حيث أحرز زياد مبارك الجهني وفراس البريكان الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين السابعة والعاشرة على الترتيب.
وأضاف محرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 19، فيما تكفل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 25.
وعن المواجهة القادمة أمام الهلال، قال محرز إن «الأزرق» لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم، وهو ما يحفز زملاءه من أجل الفوز، لاسيما وأن الأهلي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، مشدداً على ضرورة أن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم في هذا اللقاء.
يذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة حالياً.

الدوري السعودي
الأهلي السعودي
الهلال السعودي
رياض محرز
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