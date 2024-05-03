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الرياضة

سيبايوس يهرب من خندق «الريال!

سيبايوس يهرب من خندق «الريال!
3 مايو 2024 10:50

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «الديسمارك» الإسبانية النقاب عن أن داني سيبايوس «27عاماً» لاعب وسط ريال مدريد، وقع «عقداً مبدئياً»، أو بمعنى أدق «مسودة عقد» مع أتلتيكو مدريد للعب له، اعتباراً من الموسم الجديد، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد، لأن «الريال» لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع «الروخي بلانكوس» بشأن قيمة الصفقة.
ورغم حرص سيبايوس على الإعلان بين الحين والآخر عن حبه الشديد لـ «الميرنجي»، واستعداده دائماً لقبول «دور ثانوي»، عندما جدد عقده لمدة 4 سنوات في الصيف الماضي، إلا أنه يأمل اليوم في تغيير وجهته، وتجاوز«الخندق» المدريدي، على حد قول الصحيفة الإسبانية.
ولم يشارك سيبايوس إلا قليلاً في مباريات الموسم الماضي، بينما لم يكن إلا «ظلاً» في قائمة الفريق هذا الموسم، ولهذا لازمه شعور بضرورة تغيير الاتجاه والبحث عن تجربة احترافية جديدة في مكان آخر، وفقاً لما ذكرته مصادر عديدة.
وإذا كان أتلتيكو مدريد وضع أكثر من اسم ليكون هدفاً له في «الميركاتو الصيفي»، في مركز وسط الملعب، مثل يوسف فوفانا لاعب موناكو الفرنسي، وماتس ويفر لاعب فينورد الهولندي، ومات أوريلي لاعب وسط سلتيك جلاسجو الاسكتلندي، إلا أنه ينظر إلى سيبايوس على أنه صاحب «أولوية أولى»، لكونه تمرّس على اللعب في الدوري الإسباني «الليجا».
وذكرت مصادر صحفية مستقلة، أن اسم سيبايوس ارتبط أيضاً بالرحيل إلى ميلان الإيطالي الذي يحاول إغراءه منذ الموسم الماضي، ولكنه يفضل الرحيل على سبيل الإعارة، وليس بعقد دائم.
بينما ذكرت صحيفة «الديسمارك» أن ريال مدريد على استعداد للتفكير في أي عرض يتلقاه بشأن سيبايوس، ولكنه يكون متحفظاً جداً، وربما يرفض أي عرض إذا ما تأكد رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق بنهاية الموسم، وقتها تكون هناك حاجة كبيرة لوجود سيبايوس لدعم الوسط.
بدأ داني سيبايوس المولود في 7 أغسطس 1996، مسيرته الاحترافية في ريال بيتيس من 2014 إلى 2017، حيث لعب 98 مباراة، وسجل 7 أهداف، ثم انتقل مباشرة إلى ريال مدريد الذي أعاره إلى أرسنال الإنجليزي من 2019 إلى 2021، واستقر به المقام من وقتها في «السانتياجو برنابيو».
ولعب سيبايوس لمنتخبي الشباب تحت 19و21 سنة، وأيضاً للمنتخب الأولمبي، وتم تصعيده لمنتخب «الروخا» الأول عام 2018.


 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
داني سيبايوس
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