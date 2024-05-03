«الظهير الأفضل» بديل هيرنانديز مع «الديوك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بدأ ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا التفكير من الآن، في بديل لوكاس هيرنانديز في قائمة «الديوك» لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا، من 14يونيو إلى 14يوليو.

وأُصيب هيرنانديز خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «سيجنال إدونا بارك» معقل دورتموند.

ولأنها إصابة خطيرة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وتبعده لفترة طويلة، ربما لا تقل عن 7 أو 8 أشهر، ما يعني تلاشي أمل مشاركته في البطولة، رغم أنه أحد «الكوادر» المهمة في تشكيلة ديشامب، لكونه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن إصابة هيرنانديز ضربة قاصمة لمنتخب فرنسا، إذ إنه يحظى بتقدير الجميع، وبديله في هذه الحالة هو شقيقه ثيو، الذي يمكنه اللعب في هذا المركز أساسياً، وهناك أيضاً إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد الذي سبق له اللعب في مركز الظهيرالأيسر مع ناديه ومنتخب فرنسا، ولكن ديشامب يرغب في وجود ظهير أيسر آخر متخصص في اللعب جهة اليسار.

وسبق لديشامب أن جرب لوكاس ديني «46 مباراة دولية»، وكانت آخر مباراة له مع «الديوك» في يونيو 2022، ويفكر في ضمه إلى المنتخب مجدداً، وهناك أيضاً إدريان تروفير الذي لعب مباراة دولية واحدة في 2022، وكونتان ميرلان، غير أن اللاعبين الأخيرين مرشحان للانضمام إلى المنتخب الأولمبي الذي يقوده تيري هنري مديراً فنياً، للمشاركة في دورة باريس الأوليمبية.

وفي ظل هذه الظروف والملابسات، تبقى الفرصة سانحة أمام فيرلان ميندي «28عاماً» للعودة مجدداً إلى «الديوك»، خاصة أنه يقدم موسماً طيباً مع «الميرنجي» بشهادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي وصفه بأنه أفضل ظهير أيسر في العالم.

ولم تكن علاقة ميندي في أفضل حالاتها مع ديشامب خلال آخر استدعاء له في يونيو 2023، حيث اضطر ميندي وقتها لمغادرة المنتخب لشعوره بآلام مبرحة في الساق، ولكن لأن ديشامب رجل واقعي و«بريجماتي»، قد يمنحه فرصة جديدة.

واختتمت شبكة مونت كارلو سبورت تقريرها بقولها إن ميندي يتطلع بشوق ولهفة للعودة إلى المنتخب، ليكون برفقة كامافينجا وتشواميني زميليه في ريال مدريد، وأشارت الشبكة إلى إن ميندي يُقدر المجموعة كثيراً، ويتمتع بميزة أخرى هي إمكانية اللعب ظهيراً أيمن.