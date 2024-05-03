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الرياضة

4 مباريات في نصف نهائي «أقوياء اليد»

4 مباريات في نصف نهائي «أقوياء اليد»
3 مايو 2024 11:00

 
رضا سليم (دبي) 

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يقام السبت نصف نهائي دوري أقوياء اليد، يلتقي الشارقة «متصدر التمهيدي»، مع مليحة «الرابع» بصالة نادي الشارقة، وشباب الأهلي «وصيف التمهيدي» مع العين «الثالث» بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، على أن تجرى مباراتا الإياب يوم الثلاثاء المقبل، وتلعب الفرق الأربعة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري، ويتأهل الفائزان بمجموع المباراتين إلى النهائي، ويتنافس الخاسران على «الثالث».
وتشهد مباريات الترتيب من الخامس إلى الثامن مواجهتين، الأولى تجمع الجزيرة والنصر بصالة «الإمبراطور»، والوصل مع دبا الحصن بصالة نادي البطائح، والفائزان يلعبان على «الخامس»، والخاسران على «السابع».
وأجلت لجنة المسابقات مباريات «الجمعة» بسبب الأحوال الجوية، ومع نهاية الموسم الحالي يتم إلغاء نظام الدوري الحالي، وعودته إلى طريقة الذهاب والعودة من دورين، طبقاً لما هو معمول به في المواسم الماضي، بعد أن وافقت الجمعية العمومية للاتحاد على مقترح الشارقة بإلغاء النظام الحالي. والعودة إلى النظام القديم، وهو ما حصل على أغلبية الأصوات.

دوري أقوياء اليد
الشارقة
مليحة
شباب الأهلي
العين
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