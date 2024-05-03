نيكس وبايسرز يطردان فيلادلفيا وميلووكي



لوس أنجلوس (أ ف ب)



بلغ نيويورك نيكس وأنديانا بايسرز الدور الثاني من «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسمها المواجهة ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس توالياً بنتيجة واحدة 4-2، ويلتقي الفائزان وجهاً لوجه في الدور التالي، اعتباراً من الاثنين.

وتغلب نيكس على سفنتي سيكسرز 118-115، بفضل 41 نقطة لجالين برونسون في مباراة مثيرة حتى الرمق الأخير، عندما تقدم نيويورك 114-111، بفضل ثلاثية لجوش هارت قبل نهايتها بـ25 ثانية، ثم قلص نجم سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد الفارق إلى نقطة واحدة بعدها مباشرة، لكن الكلمة الأخيرة كانت لنيكس الذي نجح لاعباه دونتي ديفيتشنتسو وبرونسون في تسجيل الرميات الحرة التي حصلا عليها بنجاح، لينتزعا بطاقة التاهل لفريقهما، وسجل ديفيتشنتسو 23 نقطة في المباراة، ونجح في 7 تمريرات حاسمة.

وكان هارت أهدر سلة الفوز في المباراة الخامسة، والتي كانت تحسم النتيجة في مصلحة نيويورك نيكس، قبل أن يعوض في المباراة السادسة، وعلق على هذا الأمر بقوله: «اتخذت خسارة المباراة الخامسة بشكل شخصي، ولم تفارق مخيلتي على مدى يومين».

حقق نيكس انطلاقة قوية بتقدمه بفارق 22 نقطة في الربع الأول، لكن فيلادلفيا قلب الأمور، منهياً الشوط الأول متقدماً بفارق 3 نقاط، ثم وسع الفارق الى 10 نقاط في إحدى مراحل الربع الثالث، قبل أن يستعيد نيكس توازنه في الربع الأخير، ليفوز في المباراة.

وسجل إمبيد الذي غاب عن مباريات عدة لفريقه، خلال الموسم الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته في فبراير الماضي، 39 نقطة، ونجح في 13 متابعة.

وقال برونسون الذي تخطى حاجز الـ40 نقطة للمباراة الثالثة توالياً، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب منذ مايكل جوردان عام 1989 «بطبيعة الحال، نجح الفريق المنافس في قلب النتيجة والتقدم، لكن البداية الجيدة ساعدتنا كثيراً، لقد تحدثنا في بداية الموسم عن ضرورة الكفاح، بغض النظر عن مجريات المباريات والصعوبات التي نواجهها خلالها».

وأضاف، «مهما كانت الظروف يتعين علينا التضامن فيما بيننا، والقتال حتى الرمق الأخير، وهذا ما حصل».

وهي المرة الثانية توالياً التي يبلغ فيها نيكس الدور الثاني من «البلاي أوف».

وفي المباراة الثانية، حقق أنديانا بايسرز فوزاً عريضاً على ميلووكي باكس 120-98 وأخرجه من المنافسة.

تقدم بايسرز بفارق 12 نقطة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل 11 نقطة من دون مقابل في إحدى مراحل الربع الثالث، ليدخل الربع الأخير بفارق 15 نقطة، ثم حسم النتيجة بفارق 22 نقطة.

واستمر غياب نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في ربلة الساق أبعدته عن مباريات «البلاي أوف» لفريقه، في حين عاد إلى صفوفه داميان ليلارد، بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين لفريقه، وسجل 28 نقطة.

أما فضل مسجل في صفوف بايسرز، فكان أوبي توبين مع 21 نقطة، وأضاف زميله تي جاي ماكونيل 20 نقطة.

وهي المرة الأولى التي يحسم فيها بايسرز مواجهة في «البلاي أوف» منذ عام 2014 عندما بلغ نصف نهائي المنطقة الشرقية.