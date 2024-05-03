الفجيرة تستضيف مهرجان «براعم الجودو»



الفجيرة (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجودو، السبت، مهرجان براعم الجودو السنوي المفتوح، بمجمع زايد الرياضي، التابع للهيئة العامة للرياضة في الفجيرة، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتحت شعار «الكل فائز»، وذلك وسط مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حسب لائحة البطولة التي شهدت إجراءات الميزان الرسمي بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وحددت اللائحة الفنية للبطولة إمكانية مشاركة فئات المجتمع كافة، من المواطنين والمقيمين للبراعم الذكور والإناث مواليد عام 2012 و2013، وفقا لأوزانهم، وفئة الصغار تحت 9-10 سنوات مواليد 2014 و2015 للذكور والإناث.

وتسمح اللائحة بمشاركة 3 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، حيث يتم توزيعهم، طبقاً لأعمارهم وأوزانهم، ووفقاً لبنود لائحة اتحاد الجودو، حيث لا توجد نقاط للفوز، ولا إنذارات، بهدف إيجاد نوع من المحبة والمرح بين البراعم المشاركين، وتشجيعهم على مواصلة تعلم الجودو.

وشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، على استضافتهم مهرجان البراعم السنوي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد وأنديته المختلفة على مستوى الدولة، ما يسهم في رصد ومتابعة ورعاية مواهب الأندية التي يوفر لها الاتحاد الرعاية الفنية والمعنوية، بوصفهم أمل الجودو، متمنياً التوفيق للمشاركين.