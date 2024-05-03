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بوكيتينيو: الآن قلبي سعيد!

بوكيتينيو: الآن قلبي سعيد!
3 مايو 2024 11:38

 
لندن (د ب أ)

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أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، مدرب تشيلسي، بأداء لاعبيه خلال فوز على ضيفه وجاره اللدود توتنهام بهدفين، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح تريفورد تشالوباه التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب «ستامفورد بريدج»، فيما أضاف زميله السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليحسم الفريق الأزرق المواجهة اللندنية لمصلحته، ورفع تشيلسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن مع امتلاكه مباراة مؤجلة.
وقال بوكيتينيو عقب اللقاء، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «لا أعرف إذا كانت هذه هي أفضل مباراة في الموسم، لكنها أكثر مواجهة شعرت بالسعادة بعدها، الطريقة التي لعبنا بها، والأسلوب الذي تنافسنا به، هذا ما كنا نريده منذ بداية الموسم».
أضاف، «هذا ما نريد تطبيقه في كل اللقاءات، لقد كنا تنافسيين للغاية، وبهذه الطريقة يمكننا أن نتطور ونحقق أداء أفضل في مباريات أخرى».
وأثنى بوكيتينيو على أداء نوني مادويكي بشكل خاص، خلال المباراة، التي شهدت غياب 14 لاعباً عن الفريق بسبب الإصابة، حيث تحدث عنه قائلاً: «لقد قدم مباراة رائعة، وإذا قمت بتحليل مستواه في بداية الموسم الحالي، قبل كل المحادثات والاجتماعات، ومقاطع الفيديو، وأشياء من هذا القبيل، لقد كان دائماً قادراً على القيام بعمل رائع بالكرة، كما هو الحال الآن».
وقال مدرب تشيلسي: «بالطبع هو لاعب هجومي، لكن بدون الكرة يقوم بعمل رائع لمساعدة ألفي جيلكريست في الدفاع، هذا ما نحتاجه للمستقبل، من أجل بناء هذه الروح التنافسية».

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
توتنهام
ماوريسيو بوكيتينيو
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