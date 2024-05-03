«محاربي الإمارات» تحتفل بـ «اليوبيل الذهبي»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تحتفل بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية بـ «اليوبيل الذهبي» منتصف مايو الجاري، وذلك عندما يتجمع مجموعة كبيرة من أبطال الفنون القتالية في النسخة الخمسين من البطولة.

وتقام المنافسات 18 مايو الجاري، ويأتي الإعلان المثير. في ظل توقعات عالية ومتزايدة بين عشاق البطولة التي ولدت كبيرة. وحجزت مكانة لها بين بقية البطولات في الساحة المحلية والعالمية.

وبدأت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» تجهيزاتها، لإنجاح الحدث البارز، والمهم في مسيرة البطولة التي باتت «علامة فارقة» في عالم منافسات الفنون القتالية في الإمارات والعالم، من خلال وضع خطة عمل مبتكرة.

واحتفالاً بالنسخة الذهبية، تقرر أن تكون مختلفة عن النسخ الماضية، إذ إنها المرة الأولى التي تُدمج فيها النزالات العربية والأفريقية في منافسة مشتركة، ما يضفي جواً من التنوع والتشويق على الحدث، بينما تقام نسخة عالمية أخرى، يتوقع أيضاً أن تشهد إثارة، نظراً للأسماء «الرنانة» المشاركة فيها.

وفي النزالات، فإن هناك لقاء منتظراً في فئة وزن الذبابة بين ياماتو فوجيتا من اليابان، وإياجو ريبيرو من البرازيل في منافسة شرسة بين مقاتلين متميزين يتعهدان بتقديم عرض استثنائي، وفي فئة وزن المتوسط، يتنافس شخبان ألخاسوف من روسيا، وطاهر أبدليياف من أذربيجان، في نزال يتوقع أن يكون مليئاً بالتحديات والمفاجآت، بينما في فئة وزن الريشة، يواجه علي القيسي من الأردن، صامويل بارك من السويد، وهو أيضاً نزال سيكون مثيراً بلا شك.

وتشهد النسخة العربية الأفريقية مشاركة مجموعة من الأسماء الواعدة، على غرار راني سعده «فلسطين»، وحسين سالم «العراق»، وعبد الله البوشهري «الكويت»، وعلي يزبك «لبنان»، ومحمود عاطف «مصر»، بالإضافة إلى جاوريس ديا «الكاميرون»، وسيدريك دويل «جنوب أفريقيا»، وباباكار نيانج «السنغال».

ومن جانبه، أعرب فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات «محاربي الإمارات»، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، عن فخرهم بالإعلان عن اقتراب إطلاق النسخة الخمسين من البطولة، مؤكداً أنها لحظة مهمة في مسيرة البطولة التي شهدت نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً منذ انطلاقتها.

وقال درويش: «نعمل منذ النسخ الأولى بجدية وتفانٍ، لتقديم أفضل تجربة رياضية للمشاركين والمعجبين على حد سواء، وبفضل الدعم من عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والجهود المشتركة بين فريق اللجنة المنظمة، وشركة بالمز الرياضية، نجحنا في بناء هذا الحدث الكبير، وجعله منصة للمواهب الشابة والمحترفين في عالم الفنون القتالية».

وأضاف: «تتميز النسخة الخمسين بتنوعها وعالميتها، حيث تجمع مقاتلين من مختلف الثقافات والجنسيات، مما يعكس روح التسامح والتعايش التي تتمتع بها الإمارات، ومتحمسون لرؤية هذا التنوع يتجسد على حلبة النزال، وعلى يقين بأن الجماهير ستستمتع بالمنافسات الشرسة والمثيرة التي تقدمها هذه النسخة».