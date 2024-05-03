ريال مدريد يحتاج «المساعدة»!



مدريد (أ ف ب)



يحظى ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بفرصة أولى للتتويج بطلاً، لكنه يحتاج إلى يد المساعدة من منافسه المفاجئ هذا الموسم جيرونا لتحقيق ذلك.

يستضيف ريال مدريد قادش «السبت»، وفي حال قدر له الفوز، وفشل برشلونة في الفوز على جيرونا يُتوج «لوس بلانكوس» باللقب السادس والثلاثين، معززاً رقمه القياسي.

وبعد أن كان جيرونا مفاجأة الموسم بقيادة مدربه ميتشل سانشيس منافساً قوياً لريال مدريد معظم فترات الموسم، قد تكون له الكلمة الفصل في تتويج فريق العاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من خسارة جيرونا الفادحة أمام ريال مدريد 0-4 في فبراير الماضي، فقد نجح الفريق في التماسك وبات على مشارف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويستطيع جيرونا الذي يخوض موسمه الرابع فقط في دوري النخبة، أن يصنع التاريخ من خلال الفوز بـ «ديربي كاتالونيا» على برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يتخلف عن مدريد بفارق 11 نقطة، وبالتالي ضمان إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، شرط خسارة أتلتيك بلباو صاحب المركز الخامس أمام خيتافي «الجمعة».

ويحتل جيرونا المركز الثالث بفارق 13 نقطة أمام بلباو قبل 5 مراحل على نهاية الموسم.

على الرغم من أن ريال مدريد قادر على حسم اللقب في نهاية هذا الأسبوع، فإن مباراة قادش ليست مصدر قلقه الأكبر، لأنها تقع بين مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني.

عاد الفريق الملكي بتعادل ثمين من أرض بايرن ميونيخ 2-2 ذهاباً بفضل ثنائية البرازيلي فينيسيوس جونيور، ويستضيف العملاق الألماني الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المرجح أن يقوم مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بإجراء تعديلات عدة على تشكيلته، كما فعل خلال فوزه على ريال سوسيداد 1-0 في الدوري المحلي الأسبوع الماضي، من خلال إراحة معظم نجوم الصف الأول، ومنح الفرصة لبعض البدلاء.

ومن المقرر أن يغيب لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي أوريليان تشواميني عن المباراة بسبب إصابة، بينما قد يشارك حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تعافيه من عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وقال أنشيلوتي إن كورتوا جاهز للعودة أمام قادش، بعد إصابتين في الركبة أبعدتاه عن الملاعب منذ فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقد يريح المدرب أيضاً أفضل هداف في صفوف فريقه الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام «17 هدفاً»، الذي عانى مشاكل بدنية مختلفة في النصف الثاني من الموسم.

وقال أنشيلوتي: «لم يكن في أفضل حالاته، لكنه سيعود إلى مستواه المعهود قريباً جداً، وبحلول الأربعاء سيكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة».

ويحل قادش ضيفاً على ريال مدريد، ولا يزال متمسكاً بآمال ضئيلة في البقاء، يحتل الفريق الأندلسي المركز 18 بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان خلف سلتا فيجو.

وقال حارس مرماه جيريمياس ليديسما: «الوضع صعب للغاية وأتفهم التوتر، لكن هناك خمس مباريات متبقية».

وتابع «صحيح أننا ذاهبون إلى مكان صعب للغاية، لكننا سنحاول الحصول على النقاط الثلاث، للبقاء في المعركة من أجل البقاء بين أندية النخبة».

وأضاف، «علينا أن نظهر أننا نريد إنقاذ أنفسنا، وهذا ما نريد أن يراه المشجعون، ونريد حقاً القيام بذلك».

كانت أهداف المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك السبب الرئيس في موسم رائع لجيرونا، سجل 19 هدفاً، ويتصدر ترتيب الهدافين أمام بيلينجهام والنرويجي ألكسندر سورلوث برصيد 17 هدفاً لكل منهما، ثم يأتي مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 16 هدفاً.

يأمل دوفبيك في مواصلة هوايته المفضلة في مواجهة برشلونة، ليعزز من حظوظه في اعتلاء قمة الهدافين في نهاية الموسم.