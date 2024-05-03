يوفنتوس وروما.. «معركة الأبطال»!



ميلانو (أ ف ب)



يتحوّل الصراع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد حسم الإنتر للقب، إلى معركة المركز الخامس المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على وجه الخصوص، وستكون الأنظار شاخصة الى موقعة روما ويوفنتوس على الملعب الأولمبي «الأحد»، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

ويدور صراع مستمر على المراكز، سواء المؤهلة إلى دوري الأبطال، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» و«الكونفرنس ليج»، فضلاً عن معركة الهروب من منطقة الهبوط.

وبعد أن تعادل روما الأسبوع الماضي أمام نابولي، ضمن ميلان بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية المرموقة، مما يجعل من مباراته أمام جنوى هامشية، باستثناء معركة المركز الثاني، خصوصاً أن الأخير ضمن أيضاً بقاءه في دوري الأضواء الموسم المقبل.

لكنّ اللغز الأكبر المحيط بـ «الروسونيري»، هو من سيخلف المدرب ستيفانو بيولي الموسم المقبل، حيث أشارت تقارير إلى نية جماهير الفريق التعبير عن احتجاجها، خلال مباراة الأحد، للمطالبة بتحديد من سيكون على رأس الجهاز الفني، بعد موسم مخيّب نسبياً شهد خروجهم من ربع نهائي الدوري الأوروبي أيضاً.

وعبّرت جماهير الفريق الفائز بلقب الدوري 19 مرة عن رفضها تولي المدرب الإسباني جولن لوبيتيجي زمام الأمور، لكن يبدو أن النادي غير مقتنع بفكرة التعاقد مع مدرب مكلف مادياً على غرار أنتونيو كونتي.

في المقابل، لم يحسم بعد يوفنتوس بطاقة تأهله قبل زيارته إلى معقل روما، حيث يتقدم بفارق ست نقاط عن أتالانتا السادس الذي يملك أيضاً مباراة اقل مع سعي الأخير لاحتلال أحد المراكز الخمسة الاولى.

واتخذ أداء «السيدة العجوز» منحى انحدارياً لافتاً، منذ أواخر يناير، إذ حقق فوزين فقط في مبارياته الـ 13 الأخيرة في الدوري، وسط سلسلة من المستويات الباهتة التي تضع منصب المدرب ماسيميليانو أليغري على المحك.

وسيتمكن بولونيا مفاجأة الموسم من التقدم إلى المركز الثالث على حساب «اليوفي» في حال فوزه في المباراة الافتتاحية للجولة أمام مضيفه تورينو «الجمعة»، حيث يواصل الفريق سعيه للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في العصر الحديث.

ويتقدم فريق المدرب تياجو موتا بفارق ست نقاط عن أتالانتا، ويتفوّق أيضاً في المواجهات المباشرة معه، في حال تساوي الفريقين برصيد النقاط نفسها.

ويخوض أتالانتا مباراة لا يفترض أن تكون صعبة أمام ساليرنيتانا الذي سيهبط الى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم، الاثنين، وهو لا يتخلف سوى بنقطتين عن روما، والمفارقة أن أتالانتا وروما سيتواجهان الأسبوع المقبل في قمة مفصلية.

وتعد المباراتان المقبلتان لفريق العاصمة في غاية الأهمية بالنسبة لآماله بالتأهل الى دوري الأبطال، إلا أنه سيدخل مباراته أمام يوفنتوس، بعيد خسارته على أرضه وبين جماهيره أمام باير ليفركوزن الألماني 0-2 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة «يوروبا ليج».

ولا يزال فريق العاصمة الآخر لاتسيو في قلب المنافسة، حيث يحتل المركز السابع بفارق أربع نقاط عن روما، وسيحلّ ضيفاً على مونزا «السبت».

وستكون هذه المرحلة مهمة أيضاً بالنسبة للفرق الساعية للهروب من مصير ساليرنيتانا، حيث يستضيف إمبولي نظيره فروزينوني، ويتقدم الفريقان بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ويواجه أودينيزي المأزوم، والـ 18 في الترتيب ضيفه نابولي، باحثاً عن فوز صعب المنال قد يضعه خارج منطقة الهبوط بمعزل عن نتيجة المباراة الأخرى بين إمبولي وفروزينوني.

أما فيرونا الخامس عشر، والذي يتساوى في النقاط مع إمبولي وفروزينوني بـ 31، فيستضيف فيورنتينا.