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الرياضة

شبح الغيابات يطارد خورفكان

شبح الغيابات يطارد خورفكان
3 مايو 2024 14:00

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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يشعر نيبوشا مدرب خورفكان بالقلق بسبب الإصابات التي تطارد لاعبيه، قبل المباراة المهمة أمام العين يوم الاثنين المقبل، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتضم قائمة المصابين الأوزبكي عزيز أمانوف، والبرازيلي لورينسي، بجانب الجنوب أفريقي سيريرو، فضلاً عن «المعارين» من «الزعيم»، وهم المدافع البرازيلي رافائيل، والسوداني محمد عوض الله، ومحمد خلفان.
ويسعى نيبوشا لوضع التشكيلة المناسبة للمباراة، خاصة أن «النسور» يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث، نظراً لموقف الفريق في جدول الترتيب.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العين
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